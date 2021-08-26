環保綠能概念向下扎根 中市電動車技術教學中心今揭牌

全台首座結合理論與實務，研發教材為汽車科教學助攻的「台中市電動車技術教學中心」今日在台中市東勢高工揭牌啟用。

台中市教育局順應汽車產業朝電動化發展與未來職場能力需求變動，配合108課綱各校開設電動車檢修技術特色課程，與台灣師範大學車輛與能源學士學位學程、裕隆汽車（NISSAN）、豐田汽車（TOYOTA）、起而行綠能及睿能創意營銷等企業聯手，簽署產官學合作備忘錄，成立「台中市電動車技術教學中心」，為推動電動車技術教學的發展基地，開啟大台中電動車技術教學新紀元。

東勢高工表示，「台中市電動車技術教學中心」與產業合作，建構模擬產業現場工作環境及實務崗位，首重培育電動車專業人才師資教學研究，結合中市群科輔導員跨域社群研發教案，推廣至技術型高中的動力機械群科教學為目標，並提供國高中生學習體驗及職業試探、開放國高中教師參訪體驗等多功能學習場域，未來將辦理電動車技術體驗活動，積極媒合人才進入電動車技術職場，為電動車時代的來臨提供最佳的驅動力。

教育局長楊振昇說，從產業發展趨勢分析，我國的電動車市場在未來10年勢必急速發展，有關車輛的「售後服務人力」以及「維護技術人才」將出現大量需求。為因應產業需求，縮短學用落差，台中市教育同步進化，整合學界及產業界資源，建構技術型高中的電動車技術教育，感謝台師大及各企業與台中市共同培育專業人才，期許未來藉由台中市電動車技術教學中心推廣國中小環保綠能概念，往下札根，讓台中市「電動車技術教學中心」成為實踐理論與實務的最佳教學場域。

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