快訊

振興加碼！交通部推千元「國旅券」 規畫先發行120萬份

傳多起不良反應！高端接種「爽約率」台中最高 第3天達10.5%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市公布藝才班防疫指引 不接觸身體 脫口罩吹奏、合唱都不行

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市政府教育局今發布「台北市藝術才能班因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫教學指引」。本報資料照片
台北市政府教育局今發布「台北市藝術才能班因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫教學指引」。本報資料照片

北市政府教育局今因應藝術才能班課程特殊性，發布「台北市藝術才能班因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫教學指引」，包括藝術才能班課程人數上限以室內80人、室外300人為原則，美術班、戲劇班及舞蹈班，師生間及學生間應避免身體接觸等，未來將依中央疫情指揮中心防疫措施滾動修正防疫指引。

教育局表示，藝術才能班課程人數上限配合中央指引修正，以室內80人、室外300人為原則，並應落實分流練習機制。學生上課時以全程配戴口罩為原則，練習時使用設備、器材，應避免共用；如有輪替使用設備、器材，輪替前應先徹底消毒。

教育局表示，音樂班的個別課，學校應注意學習場域通風，教師授課以口頭指導為原則，並保持適當距離；吹奏類無法配戴口罩進行之課程，授課教師須調整教學方式(如採視訊或線上個別指導)，並調整課程目標、教學內容與評量方式，落實各項防疫措施。

至於，音樂班的團體課程(合奏、室內樂、分部課程及合唱)，倘無法配戴口罩進行的課程內容，授課教師須調整課程目標、教學內容與評量方式，並落實各項防疫措施。樂理、視唱、聽寫、音樂欣賞等課程原則開放，應配合相關防疫規定。

教育局表示，美術班、戲劇班及舞蹈班，教師授課以示範指導取代觸碰，師生間及學生間應避免身體接觸，不得從事接觸性之輔助伸展等活動。​

教育局 口罩 北市

延伸閱讀

新北推出空調保養優惠活動 助商家防疫節能清涼一夏

下周開學！ 師憂疫苗、人力、經費缺 校園成防疫實驗場

全國運動會是否開放民眾入場 侯友宜：防疫先做好

幫助中小學防疫 淡信慈善捐200台消毒機

相關新聞

少子女化再現死亡交叉！明年大一生總數將超越高中生源

教育部今天公布「110-125學年度各教育階段學生數預測結果」，受龍年及政策效應，雖讓國小一年級學生一度衝至20萬上下，...

下周開學！ 師憂疫苗、人力、經費缺 校園成防疫實驗場

全國中小學將於下周實體開學，雖然國內本土疫情「+0」，仍有家長不放心校園防疫。國家政策研究基金會今早召開「復課，放心嗎？...

桃園258校「班班有冷氣」計畫 明年2月完工

9月1日即將開學，桃園市長鄭文燦今日上午視察桃園區北門國小的防疫整備。鄭文燦表示，桃園超前部屬編列2億元啟動「班班有冷氣...

北市公布藝才班防疫指引 課程全戴口罩、不身體接觸

台北市政府教育局今因應藝術才能班課程特殊性，發布「台北市藝術才能班因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫教學指引」，包括藝術才能班課...

BNT疫苗校園接種有譜 學生也有「疫苗假」

下周三即將開學，外傳BNT疫苗將於8月底到貨，指揮中心昨證實，為使9月開學青少年學生族群及早接種，同意這批外盒印有復必泰...

新北準公幼破200間可收1.2萬幼兒 侯友宜：推五星原則

因應防疫措施，新北市教育局以線上會議方式辦理「110學年度公私立幼兒園園長(主任)會議」，包括公幼243間、私幼837間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。