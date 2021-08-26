北市公布藝才班防疫指引 不接觸身體 脫口罩吹奏、合唱都不行

台北市政府教育局今因應藝術才能班課程特殊性，發布「台北市藝術才能班因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫教學指引」，包括藝術才能班課程人數上限以室內80人、室外300人為原則，美術班、戲劇班及舞蹈班，師生間及學生間應避免身體接觸等，未來將依中央疫情指揮中心防疫措施滾動修正防疫指引。

教育局表示，藝術才能班課程人數上限配合中央指引修正，以室內80人、室外300人為原則，並應落實分流練習機制。學生上課時以全程配戴口罩為原則，練習時使用設備、器材，應避免共用；如有輪替使用設備、器材，輪替前應先徹底消毒。

教育局表示，音樂班的個別課，學校應注意學習場域通風，教師授課以口頭指導為原則，並保持適當距離；吹奏類無法配戴口罩進行之課程，授課教師須調整教學方式(如採視訊或線上個別指導)，並調整課程目標、教學內容與評量方式，落實各項防疫措施。

至於，音樂班的團體課程(合奏、室內樂、分部課程及合唱)，倘無法配戴口罩進行的課程內容，授課教師須調整課程目標、教學內容與評量方式，並落實各項防疫措施。樂理、視唱、聽寫、音樂欣賞等課程原則開放，應配合相關防疫規定。

教育局表示，美術班、戲劇班及舞蹈班，教師授課以示範指導取代觸碰，師生間及學生間應避免身體接觸，不得從事接觸性之輔助伸展等活動。​

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