推薦書單／和林昀儒學熱情、和楊勇緯學挫折 那些從東奧選手身上學會的事(上)

堪稱史上最長的暑假，以及堪稱史上最環保的東京奧運，這兩件事到底有多合拍？東奧不只把環保木材蓋成令人驚豔的選手村，還將民眾捐贈約621萬的舊電器，巧手作成奧運獎牌的材料，東奧用心又獨具創意的做法，讓全球矚目的運動盛會朝向「零碳排放」的目標邁進。

台灣選手在東京奧運也締造2金、4銀、6銅的最佳成績，讓全台灣的民眾看到運動員在競技場上君子之爭的風範，勝不驕、敗不餒的素養，同時也在運動員小故事中明白：無論結果，運動員在奔向目標的歷程，必須熬過漫長的孤獨時光，苦練不放棄的毅力，甚至，面對失敗、質疑眼光，都要找到不斷向前走的勇氣。

台灣從518開始，因為疫情而居家學習，漫長的居家時間，孩子們終於要重新回到校園，展開實體學習的新頁扉。

因此，在開學前，怡慧老師想用東奧選手的故事搭配相關書籍，讓大家在九月開學的初始，能找到運動家的精神，進入校園找到學習的力量。

▎放手去飛，天賦自由讓人生發光

19歲的林昀儒，不只是桌球界的省話一哥，更是跳脫傳統框架，謙遜有禮的他，不只看見自己對桌球的熱情，也在學習歷程從不放手。如何讓自己在學習與運動專才之間，取得平衡？父母全力支持昀儒的夢想，讓他能更專注於桌球運動，同時也不荒廢學業，他們選擇在家自學的模式，讓昀儒不只能天賦自由，讓專長發光，從中昀儒也明白：唯有加倍的努力，才有機會魚與熊掌兼得。每次在直播賽事時，看見昀儒即便分數落後，還是淡定地打好每一顆球，一分一分地追上，最後，終於逆轉勝。

昀儒曾說的：「我沒有放棄任何一刻，即使是落後，我還是相信自己。」寧靜致遠、澹泊明志用在年輕的昀儒身上，恰見其自體發光的原因。當記者追問昀儒成功的秘訣時，他眼神堅定說：「我從不覺得自己是天才，也許有一點天賦，但更多的是不斷不斷的努力。」昀儒對桌球的熱愛，讓他願意花比別人更多的時間去挑戰語投入，應證「時間花在哪裡，成就就在哪裡」的人生奧義。

推薦書單：《內在原力》、《長勝心態》

▎珍惜當下，幸福是認真的累積

台灣「柔道男神」楊勇緯昨贏得中華代表團本屆奧運首面獎牌，更是我國柔道奧運第一面獎牌。特派記者余承翰／東京攝影

楊勇緯是為台灣摘下第一面東奧獎牌的柔道好手，猶記在冠軍戰面對日本選手高藤直壽時，臉上的拚勁，不斷進攻的企圖心，震撼正在看直播的台灣子民。雖然最後關頭，因為賽制被判為銀牌，令人震驚的一秒鐘，突然讓每個人瞬間心碎了。淚灑現場的勇緯擦乾眼淚說著：「不會因為拿了銀牌就停下腳步，『我要的是金牌』。」面對失敗，他選擇的不是洩氣，而是為下一步定錨。讓人最動容的仍是擦乾眼淚之後，立刻自信地說：下次一定要拿回金牌，我一定再回來。

在哪裡跌倒，就想在那兒站起來，證明自己的選擇是一輩子無悔的最愛，甚至在柔道的世界，擁夢前進，讓自己被看見。楊勇緯最常說：「我仍會奮戰下去」，內心有多強大，面對挫折就有多正向。我特別喜歡陽光男孩的金句：如果有選擇，那就選擇最好的。如果沒有選擇，那就努力做到最好。

推薦書單：《學會「曼陀羅計畫表」， 絕對實現，你想要的都得到》、《專注，是一種資產》

▎逆風飛翔，命運靠自己拚搏

拳擊好手黃筱雯銅牌入袋。 美聯社

上天給你一巴掌，你卻用心為自己人生贏回一顆糖。這句話送給女子拳擊選手黃筱雯，一點也不為過。從小父母婚姻破碎，加上父親多次吸毒入獄，讓她飽受他人異樣眼光的磨難。環境的貧困，開計程車的阿公，成為她生活的依靠。隔代教養成長環境，阿公為了維持家計，連半夜都在外跑車，外表甜美的筱雯，選擇如此酷帥的拳擊，奮力回擊命運的逆襲，不只沒有自暴自棄，反而憑藉堅毅的性格，把吃苦當吃補，為自己贏回勝利的人生。

她笑笑地說：曾被打到瘀青的雙眼，是邁向成功留下的徽章，聽到這句正能量爆棚的話語，讓我們佩服起筱雯，面對逆境不只沒有屈服，從不抱怨，反而戴起拳套，擊出亮麗的人生，甚至以自己勇於挑戰逆境的鬥志，期待父親也能迷途歸返，甚至讓原生家庭受挫的孩子，有她的例子可以做為榜樣，為自己闖出美好的旅程，黃筱雯教會我們的是：與其生氣不如爭氣，我們都可以是自己生命的設計師。

推薦書單：《誰都是帶著心碎前行》、《別讓世界定義你》

▎英雄淡出，團隊合作的勝出

王齊麟(右)與李洋「麟洋配」。 本報資料照片

今年最吸睛的雙人組，就是李洋與王齊麟的「麟洋配」。每次兩人奮戰成功之後，由上而下俯視的「聖筊」姿勢，不只太有台灣特色，也十分激勵人心。兩位熱血男孩，不只為台灣贏得本屆賽事第一面金牌，也是互補含金量最高的羽球團隊。王齊麟從小是光環耀眼的羽球神童，李洋卻是永遠堅持理想的「老二哲學」實踐家。

雖然，初始，在單打的競賽場上，李洋不是最耀眼的明星，他卻樂於與人合作，李洋了解，他最大的優勢是成為夥伴最強後盾。就是這份心情讓「麟洋配」的組合，不只呈現突破性的打法、戰略，也展現出耳目一新的「CP氣息」。兩人對伙伴相互的信賴，讓台灣羽球男雙邁向英雄淡出，團隊勝出的嶄新里程碑。

推薦書單：《每一天，都是放手的練習》、《每道人生的坎，都是一道加分題》

▎翻滾吧！翻出自己的獨特與堅持

「鞍馬王子」李智凱。圖／法新社

在紀錄片電影「翻滾吧！男孩」出現的李智凱，「菜市場凱天真興奮地說出：我要一直練習體操到參加奧運，笑燦的臉龐讓觀眾印象深刻。只是，在邁向奧運的途中，他也吃盡苦頭，傷痕累累，為了對體操的鍾情承諾，他願意從谷底翻身，持續蹲低躍起，這次，終於在東京完成奪牌夢想，李智凱在鞍馬項目，跳出銀家人生，他守護自己的承諾：我做我說的，我說我做的，讓紀錄片不只是過眼的影像，也包含無數鄉親對體操運動的熱愛與期待。

謝謝十年磨一劍，霜刃未曾試的李智凱，帶給我們的是一個莫忘初衷的男孩記憶，最後能夠堅持翻滾到夢想到手時，他帶給我們的是：翻出獨特人生的亮麗身影。

推薦書籍：《活出你的原廠設定》、《最棒的一年》

▎相信自己，跑出黑馬人生

高球好手潘政琮與老婆林盈君。圖／聯合報系資料照片

這次東奧有一幕鶼鰈情深的畫面，特別催人熱淚。有對夫妻聯手創造奧運高爾夫的新紀錄，奪銅的潘政琮在事前沒有人特別關注的情況下，一桿一桿地打出高爾夫生涯的勝利桂冠。從第一天的倒數第三，一路開低走高，猶如黑馬般的急起直追，他相信自己有實力、有毅力，可以追出獎牌人生。最令我們難忘的是他的桿弟林盈君，身為潘政琮的另一半，她無聲地陪伴，給予政琮最大的鼓舞，從兩人對望的眼神，我們明白一加一大於二的力量，潘政琮「堅持到最後一推也永不放棄」的歷史鏡頭，的確太激勵人心了。

推薦書單：《從1%的選擇開始，去做你真正渴望的事》、《男人的愛情研究室》

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