BNT疫苗校園接種有譜 學生也有「疫苗假」

下周三即將開學，外傳BNT疫苗將於8月底到貨，指揮中心昨證實，為使9月開學青少年學生族群及早接種，同意這批外盒印有復必泰品名的BNT疫苗來台，待經過安全檢驗，疫苗早一天進來，讓家長、老師、學生都可以早一天安心。事實上，教育部已於今年5月發函，高中以下學生若接種疫苗，可向學校請假並不列入假別，學校也不得拒絕、視為曠課，也不得影響其全勤紀錄。

國內目前有AZ、莫德納、高端三廠牌疫苗，AZ目前開放預約接種年齡到38歲，高端則是20歲以上都可預約接種，但20歲以下學生族群，目前還不符合接種資格，不少家長、師生憂心學生沒疫苗保護，若返校復課，恐釀群聚感染。

不過，指揮中心昨表示，鴻海創辦人郭台銘、台積電與慈濟購捐1500萬劑BNT疫苗，8月底將有部分上海復星代理疫苗出貨到台灣，這批疫苗將優先供學生施打。

而在國內疫情爆發前，教育部國教署5月14日也曾發函高中以下各級學校，若依衛福部公告疫苗接種對象身份認定，或自費申請接種疫苗學生，自接種日起至接種次日24時止，可向學校請假並不列計假別，前往接種、接種後若有不良反應情形，均可申請。

國教署也說，學生接種完畢後，須檢具「疫苗接種記錄卡」影本供學校留存備查。學校也不得拒絕，且不得視為曠課或強迫以事假或其他假別處理，也不得影響全勤紀錄。不過，學生於網路預約疫苗系統時，應自行避開校內重要活動及考試等時間，以免影響個人權益。

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