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新北準公幼破200間可收1.2萬幼兒 侯友宜：推五星原則

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜（右一）表示，防疫期間感謝各幼兒園提供基本照顧，近期也補助各園購置用餐防疫隔板、快篩試劑及其他防疫用品，總經費達2200萬元。圖／新北市新聞局提供
新北市長侯友宜（右一）表示，防疫期間感謝各幼兒園提供基本照顧，近期也補助各園購置用餐防疫隔板、快篩試劑及其他防疫用品，總經費達2200萬元。圖／新北市新聞局提供

因應防疫措施，新北市教育局以線上會議方式辦理「110學年度公私立幼兒園園長(主任)會議」，包括公幼243間、私幼837間。市長侯友宜今日出席表達對園所落實防疫工作的感謝，並公布110學年度準公幼的數量達206間、可收托超過1萬2000名幼兒，打造新北市平價、優質的教保服務。

教育局表示，110學年度準公幼的數量達到206間、可收托超過1萬2,000名幼兒。新北市以公立幼兒園增班、增設非營利幼兒園及私幼轉型準公共化幼兒園3個面向，增加平價幼兒園服務比例，提供「安居樂業－推動友善生養，促進健康樂活」的托育環境。

市長侯友宜表示，防疫期間感謝各幼兒園提供基本照顧，並落實環境消毒及協助各項宣導不遺餘力。近期也補助各園購置用餐防疫隔板、快篩試劑及其他防疫用品，總經費達2200萬元，侯友宜也提醒，幼兒園持續加強防疫工作保護幼兒，也期許園長帶領教保服務人員，以溫暖、正向、尊重、溝通、安全五星原則，提供家長安心送托場域。

此外，110學年度第1學期將再辦理準公共幼兒園申請，在簽訂契約期間，規劃教保輔導團主動入園輔導，針對課程與教學、場地規劃與情境布置、園務發展與經營等面向提供建議及諮詢。此外，自108學年度起已挹注146間幼兒園2770萬元協助硬體改善，另中央每年將持續補助約4千多萬元，讓準公共化幼兒園教學環境更優化。

為了培養孩子運動習慣，讓親師即使在疫情，也能帶孩子室內運動，新北市邀請臺北市立大學體育系主任王宗騰教授、馬偕醫護管理專科學校李昭明教授指導，以及現場教保人員共同參與110年度新編的《幼兒身體動作課程資源手冊》專書。配合不同年齡層設計相對應運動遊戲，並規劃教案設計及幼兒身體動作評估，運用在日常課程，協助親師帶領維持基本運動量。

因應防疫措施，新北市教育局以線上會議方式辦理「110學年度公私立幼兒園園長(主任)會議」。圖／新北市新聞局提供
因應防疫措施，新北市教育局以線上會議方式辦理「110學年度公私立幼兒園園長(主任)會議」。圖／新北市新聞局提供

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