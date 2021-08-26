少子女化再現死亡交叉！明年大一生總數將超越高中生源

教育部今天公布「110-125學年度各教育階段學生數預測結果」，受龍年及政策效應，雖讓國小一年級學生一度衝至20萬上下，但未來16學年間，小一人數將平均年減3000人，118學年度國小學生總人數將跌破百萬；高一學生及畢業生也將平均年減3000人，預計125學年高中學生人數將減至50萬人。

大專部分，109學年非應屆入學情形大幅增加，本學年學生數將跌破百萬，預測自111學年起，大一學生數將超越高中學生生源，出現死亡交叉，未來16學年間，大一學生數平均年減2800人。

根據教育部分析，99學年至125學年小一學生數，大致與學生對應出生學年之人口數相符，受少子女化現象影響，除因生肖效應致部分學年人數起伏外，多呈遞減趨勢，99學年計21萬5000人，其後因出生率減幅擴大，105學年又逢虎年效應，減至17萬5000人；後因建國百年及龍年雙重效應，小一學生數於107學年增至21萬4000人，108學年亦維持在21萬1000人。

預期迄111學年，小一學生數皆可維持於20萬人以上，後隨人口預測數逐年遞減，125學年僅15萬1000人，預計未來16學年間，小一學生平均年減3000人。到了118學年，國小學生人數將跌破百萬，125學年將降至92萬3000人。

國中仍屬義務教育階段，教育部統計，人數變化將與國小學生人數變化情形類似，至於國中畢業生（含修業生）數之變動，與對應學年的國一學生數（即往前追溯2學年）相仿，存在的少許差異多肇因於中輟、國中就學期間跨國流動或死亡等因素。

迄125學年，國中學生數將減至46.6萬人，平均年減8200人，國中畢業生數僅15萬2000人，較101學年計減13萬7000人；預計未來17學年間，國中畢業生平均年減3400人。

隨教育普及程度提升，高中教育淨在學率連年提高，教育部統計，高中人數變化與國小、國中學生預測結果相近。預計至125學年，高一學生及高三畢業生平均年減3000人及3600人，屆時高中學生數將減至50萬人，平均年減9700人。

台灣高等教育入學管道多元，加上推廣回流教育，大學生源除了高中畢業生，還有五專生、非應屆入學生及境外生。

教育部統計，109學年非應屆入學情形大幅增加，預測自111學年起，大學1年級學生數將超越高中學生生源，大一新生人數平均年減2800人，預計未來17學年間，大學畢業生數將平均年減2000人，自110學年起，大學學生數將跌破百萬人，未來16學年間，大學學生數平均年減1萬1000人，預計125學年將減至82萬8000人。

而在研究所階段，教育部分析，綜觀26學年間研究所畢業生人數，99至101學年仍受高教普及現象影響而呈緩升，但自101學年6.4萬人後，卻是逐年減少，且碩士班學生須兼顧工作、家庭及課業，休學率相對高，博士班學生數受招生名額統一調控政策影響，預估未來17學年間，研究所畢業生數平均年減約300人，預計125學年將減為5萬2000人；未來16學年間，研究所學生數平均年減1100人，預計125學年將減為18萬1000人。 大專校院大學1年級學生數變化趨勢。圖／取自教育部統計處

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