今年9月大專生首跌破百萬人！ 畢業生估年減2千人

教育部今天發表110學年到125學年的各教育階段學生人數預估報告，110學年（今年9月開學）大專學士班學生總數首度跌破百萬人，到了125學年估剩82.8萬人；未來17年間，學士班畢業生數平均年減2000人，到125學年只剩3萬1000人。

教育部表示，大專校院人數以四年制學士班為大宗，將未來各年人口數扣除休學、重考與跨國流動者，推估110學年學生數首度跌破100萬人，未來16年間，平均年減1萬1000人或1.2％，到了125學年剩82.8萬人，等於26年來減少29.6萬人或26.4％。其中118學年逢虎年效應，人數將減至79.5萬創低點。

不過，教育部指出現已推動「大學進修部四年制學士班彈性修業試辦方案」、「大學校院多元專長培力課程」等在職進修與回流教育政策，導致非應屆大一新生不減反增，預估從111學年起，大一新生人數將首度超過高中生源。整體來說，未來16年大一新生平均年減2800人或1.5％。

至於研究所階段，教育部表示，我國學生升讀研究所意願降低，從99學年的18.5萬人，減為109學年的16.9萬人。預估未來16年學生數平均年減1100人，到了125學年剩18.1萬人，等於26年少了3.9萬人或17.6％。

這份報告也指出，研究所休學率高於其他教育階段，預估畢業生數平均年減300人或0.5％，到125學年只剩5.2萬人，26年間減少1萬2000人，減幅達18.4％。

教育部表示，綜合學士班與研究所兩階段，未來17年大專校院學生數平均年減1萬2000人或1.1％，預估125學年只剩100.9萬人，26年間減少33.5萬人或24.9％；畢業生數平均年減2400人，到了125學年剩24.4萬人，26年來少了6.9萬人或21.9％。

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