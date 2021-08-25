教育部6名一級主管大搬風 國教院長由林崇熙出馬

教育部6名一級主管職位大搬風，教育部今天表示，主管疫情窗口的綜合規畫司司長由國立台灣圖書館館長鄭來長接任，主管師資培育的師資藝教司司長由國教署組長武曉霞接任，主管課綱審議的國家教育研究院院長由國立雲林科技大學文化資產維護系教授林崇熙接任。

教育部表示，綜合規畫司司長等6職務人員異動，將自110年9月2日起調整，包含綜合規劃現任司長黃雯玲於9月2日退休後所遺職缺，由國立台灣圖書館鄭館長來長接任；師資培育及藝術教育司現任司長鄭淵全將重返教職，由教育部國民及學前教育署武組長曉霞接任。

另外，終身教育司司長由師資培育及藝術教育副司長李毓娟接任；國家教育研究院現任院長許添明將重返教職，由國立雲林科技大學文化資產維護系教授林崇熙接任；國立台灣圖書館館長由教育部督學李秀鳳接任；國立台灣藝術教育館館長由教育部督學李泊言接任。

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