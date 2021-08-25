台史博前館長任國教院長 教官任藝教館長

教育部今天一口氣公布6名一級新任主管，其中，主管課綱審議的國家教育研究院院長，由國立台灣歷史博物館前館長、雲林科技大學文化資產維護系教授林崇熙接任；主管中小學表演藝術競賽的國立台灣藝術教育館館長，由教育部前學生事務及特殊教育司副司長、現任督學李泊言接任。兩人皆非新職務的所屬領域背景出身，教育部政次蔡清華表示，「要一個人精通所有領域很難」，教育部借重林崇熙對教育的想法，也借重李泊言對行政、行銷的能力，盼能完善教育部智庫，也希望擴大學生表藝競賽的影響力。

國家教育研究院號稱「教育部智庫」，負責研議教育政策、中小學課程教學研究、建置學生學力追蹤資料、中小學教科書審查及審定、辦理各縣市候用主任及校長職前儲訓、研習等。前任院長許添明是國立台灣師範大學教育學系與教育政策與行政研究所合聘教授，目前已歸建回校，接下來將由林崇熙接棒。

林崇熙是美國維吉尼亞大學美國科技與社會研究所博士，過去曾擔任國立雲林科技大學未來學院院長、教育部技專校院增設停辦審議委員、教育部高教深耕計畫審議委員、國立台灣歷史博物館館長等職。他受訪時表示，現在的國中小老師相當辛苦，外界有太多東西都希望能在教育落實，國教院也要替基層教師著想，替基層做好基礎課程教材研發，供各校參考。

林崇熙說，過去幾任院長已打下很好的基礎，未來將就既有基礎繼續努力。針對自身背景，他提到，大學就是教育的一環，可從不同觀點，來讓各領域因應快速變化，舊的東西會被淘汰需要轉型，教育系統能不能跟上時代？這需要大家一起努力。

蔡清華也說，林崇熙在高等教育，技職領域著力甚深，他對教育也頗有想法，國教院是教育部的智庫，要用全面性的思考，帶領國教院研究院進行各級教育的創新研發，「要一個人所有領域都精通很難」。

國立台灣藝術教育館則主辦中小學美術、音樂、舞蹈等表演藝術競賽，受疫情影響，全國表演藝術競賽已連續兩年停辦，也引來家長眾怒。前任館長吳津津屆齡退休，將由教官出身的教育部前學生事務及特殊教育司副司長、現任督學、教育部新聞組執行秘書李泊言接任。

李泊言受訪時表示，未來希望讓館內同仁都能發揮專長行政，讓展演者有更好展演場地空間，現在是後疫情時代，盼能藉由網路平台，拉近展演者與觀眾的距離，不要因疫情而疏遠。

蔡清華則表示，藝教館辦了很多藝術才能競賽，每年都非常受到家長矚目，若能借重李泊言過去在教育部新聞組的能力，有效發布藝術教育競賽規畫跟內容，勢必將讓比賽影響力更大。

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