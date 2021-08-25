教養急診室／開學前這樣做 小一新生銜接更順利

「家中孩子升小一後，連續哭了一個禮拜」、「孩子升小一，天天吵著要回幼兒園上課」，家有小一新生，這段升學過度期實在好煩惱。專家建議，幫孩子調整生活作息、培養獨立意識、學習與同儕交流，先認識未來的小學生活等，都可以減輕孩子的焦慮，讓大班銜接小學更順利。

兒童職能治療師俞廷瑋表示，幼兒園時時刻刻都有老師在旁照料與協助，但進入小學後，幾乎凡事要自己來，家長可逐步讓孩子參與日常生活活動；蒙特梭利主教老師林詒芫表示，這段時間家長可以培養孩子的獨立意識為入學做準備，像是整理書包、擦桌子、收玩具、喝水、上廁所等，有助於融入小學生活。

再來，小學有規律作息、固定上下課時間。俞廷瑋表示，家長在家中可試著在周間排一至二堂40分鐘的活動，搭配十分鐘下課時間，幫助孩子預先適應小學的學習節奏。林詒芫表示，還能讓孩子練習規畫作息表，例如：起床時間、學習時間等，讓孩子學習計畫課表。

進入小學後，也代表慢慢進入小型社會。俞廷瑋表示，家長可把日常互動情境當作引導範本，培養孩子解決問題的能力及社交互動技巧，像是如何結交朋友、處理同儕間的衝突，在團體意見不同時，如何表達自我想法等等。林詒芫則建議，如果需要更多互動，不妨讓小朋友去上一些夏令營課程，增加和同儕交際的機會，也是好方式。

除了以上重點，基隆市教育關懷協會理事長高鈺淳提醒開學前「調整生活作息」很重要。她建議，可以開始以循序漸進式的方式調整晚上睡覺及早上起床的時間。早上起床後也要適應早一點吃早餐，因為幼兒園會提供上午點心但是小學並不會，如果來不及在家先吃完早餐，小一新生很容易在上午第三節課就因為血糖降低而影響課程學習。

林詒芫也建議，可以帶小孩先去要念的學校參觀，介紹小學生活，或者搭配繪本，告訴孩子上小學後是什麼樣的生活、什麼狀態等等，為孩子做好上小學的心理準備。

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