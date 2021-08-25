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不是免費！境外生優先住集中檢疫所 一晚仍要價1500元

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心20日批核境外生專案入境，1.3萬名境外學位生、華語獎學金受獎生可以來台。本報資料照片
中央流行疫情指揮中心20日批核境外生專案入境，1.3萬名境外學位生、華語獎學金受獎生可以來台。本報資料照片

中央流行疫情指揮中心20日批核境外生專案入境，1.3萬名境外學位生、華語獎學金受獎生可以來台。教育部表示，境外生將優先入住集中檢疫所，目前已調度1500床，其中，若境外生來自高風險地區費用全免，若是一般國家一天仍需1500元，但已較一般入境者便宜3000元；學校也可安排住防疫旅館，若要安排在宿舍檢疫，須通過地方衛政機關檢核，且須是校外宿舍、一人一室的空間。

依照教育部規畫，境外生須居家檢疫14天、期間完成2次採檢，之後再進行7天自主健康管理，才能進入校園。但若21天都要住在檢疫旅館，恐得花上新台幣4到5萬元，境外生權益小組就曾多次向教育部爭取公費入住，盼能減輕境外生負擔。

教育部長潘文忠今天接受媒體聯訪時表示，境外生將優先入住集中檢疫所，指揮中心已提供1500床供調度，將視入境人數與檢疫量能進行安排。若學生來自高風險地區的國家，則需強制入住檢疫所，住宿檢疫費用全免，若學生來自非高風險地區，原本外籍人士一天要價4500元，指揮中心考量學生身份，給予每天1500元優惠價格，減輕學生負擔。

另外，學校也可安排入住防疫旅館，潘文忠表示，對於入住國內防疫旅館補助，也會依交通部規範辦理，有部分大學本身經地方衛政單位核可，若有獨棟一人一室的校外宿舍，也可協助境外生入住檢疫。

至於檢疫部分，依照教育部規畫，學生入境時須採深喉唾液及進行核酸檢測（PCR）檢測，並於檢疫場所進行居家檢疫14天。檢疫期間第10至12天，須以「家用快篩」採檢一次，第12到14天（期滿前）再PCR檢測一次，期滿後再進行7天自主健康管理，過程中不可入校園。

教育部 防疫旅館 宿舍

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