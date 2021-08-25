新北：境外生完成檢疫程序後免費PCR檢測

新北市政府今天表示，開學在即，大專境外學生完成檢疫程序後，將免費提供PCR檢測，陰性才進入校園。另外，永和社區感染居家隔離26日凌晨解除，解隔前採檢230人，全部陰性。

新北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會今天下午舉行，市長侯友宜表示，新北今天新增確診0人，但一天0不代表後續都會0，要做好先前準備；他呼籲大家多到33個社區篩檢站篩檢，找出隱形傳播鏈。

侯友宜說，以美國、英國、日本近日新增確診病例，檢討台灣面對Alpha變異株進入國內的教訓歷歷在目，台灣在短暫期間撐起醫療量能，設置集中檢疫所（或檢疫中心）等，都是防疫沒有崩潰的關鍵。

他說，台灣引以為鑑，要有迎戰Delta變異株的準備，集中檢疫中心要開出加倍的能量，加上專責醫院、虛擬病房等隨時待命；新北做好準備，針對教職員工及學生安排疫苗接種規劃；對大專境外學生進入校園就讀，在完成檢疫與居家隔離的程序後，免費提供核酸檢測，確保境外病毒不入侵。

市府衛生局說，永和社區感染至26日凌晨解除居家隔離，特別採檢230人全部陰性。解除隔離後，市府要求社區居民配合自主健康管理7天以確保安全，也感謝配合阻斷感染源。

衛生局長陳潤秋表示，目前新北市疫苗接種覆蓋率41.9%，劑次接種率44.7%，所有開放的活動仍應該要保持該有的防疫措施。

她回應媒體詢問時說，確診者的接觸者匡列對象，以疫情調查為主，與個案接觸的時間長短，或環境是否通風不良都有關。

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