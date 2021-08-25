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9月1日開學 王鴻薇：四大特教學校教師未造冊未打疫苗

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員王鴻薇。圖／報系資料照
台北市議員王鴻薇。圖／報系資料照

開學在即，但台北市議員王鴻薇指出，北市四大特教學校，教師卻未全造冊未打疫苗，目前仍有41人未施打疫苗，其中19人未造冊而且都是新進或代理教師，她認為防疫優先，不該讓師生處在恐懼之中，對於目前還未造冊的教師，是否可以有緊急處理辦法，繞過公文、造冊的繁雜程序。

對此，北市教育局指出，未施打新進教師及代理老師共計41人，已納入第二波造冊者將於8月26日施打；另19人未造冊者配合教育部併入第三波造冊，等教育部核定配發疫苗後安排施打。

王鴻薇說，教職人員疫苗施打也越來越有急迫性，近期各中、小學教職員陸續造冊施打疫苗，她卻接到台北市一所特教學校新進的代理導師陳情，未被造冊施打疫苗，讓他們相當焦急。

王鴻薇說，特教生比一般生更需要完整的防疫環境，特教老師來陳情，也提及班上還有慢性病學生，但自己未能施打疫苗，擔心未來學生防疫環境。尤其陳情人向他表示學校根本沒有收到公文，待公文下來造冊後送審施打疫苗幾乎會在開學過後。王鴻薇要求，這絕對是防疫一大隱患，目前已經具體要求教育局盡速處理，一定要維護師生安全。

台北市有四大特教學校，其中新進教師未造冊未施打人數1人、代理教師已造冊未施打人數22人、代理教師未造冊未施打人數18人，總計未施打人數41人，未造冊19人。

台北市議員王鴻薇也說，台北市9月1日預計如期開學，這陣子非常多家長、教師都針對疫苗的問題向辦公室反應，但市府直至這週都還沒完全打完疫苗，部分學校也都還有漏網之魚，要市民如何可以放心？台北市是不是真的來得及。

教育局指出，台北市四所特教學校正式教師，至昨日止，含正式、代理老師施打率，文山特校為88.52%、台北特校為82.88%、啟明學校80.35%、啟聰學校94.59%。

教育局表示，新進、代理特教教師尚未施打疫苗原因，主要是已造冊未施打者，因教師個人無意願或經評估身體狀況不適宜施打、選擇施打縣市尚未開放接種疫苗等。未造冊未施打者，因該教師的起聘日晚於第二波造冊截止日，後續將依中央規定程序及期程編入第三波造冊名單內。

疫苗 北市 王鴻薇

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