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校友捐萬餘試劑 陽明交大首創校內設「自我篩檢亭」

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
陽明交通大學首創全台大專院校設立「自我篩檢亭」，交大校區教務長李大嵩也率先響應自篩。圖／陽明交大提供
陽明交通大學首創全台大專院校設立「自我篩檢亭」，交大校區教務長李大嵩也率先響應自篩。圖／陽明交大提供

各大專院校將陸續於9月開學，許多學生將返校上課，陽明交通大學為建立校園防疫安全網，首創全台大專院校設立「自我篩檢亭」，交大校區昨天起已陸續有師生到指定地點篩檢，校方運用校友捐贈的萬餘快篩試劑，讓師生可免費篩檢，交大校區校務長李大嵩也率先響應自篩，呼籲師生及早篩檢，建立保護自己也保護他人的防護網。

陽明交大因應防疫啟動安心就學計畫，特別感謝交大校友成立的豪祐科技、漢民科技、安肽生醫、久元電子、互貴興業、林行憲先生及近200位校友，無論是實物與捐款協助母校採購試劑，讓學校有量能為師生的健康把關，建構更安全的就學環境。

李大嵩昨天也到篩檢亭完成自篩，結果為陰性，他說，避免人員群聚，快篩一律透過學校建置的「防疫2.0平台」預約報名，提供家用快篩試劑給師生自我篩檢，自篩結果將上傳陽明交大健康管理平台供工作人員檢視，並持續自我健康監測，每隔2周進行例行篩檢及通報，9月開學期間也將在校內設集中篩檢站，由醫療人員進駐替師生採檢。

陽明交大指出，教育部日前來函，入住宿舍前須確認憑證，未通過自我通報健康關懷表或健康憑證驗證者，一律不得進入宿舍，為避免學生負擔自費篩檢，因此昨天起在校內設立自我採檢亭可免費自篩，一天安排12梯次共24人篩檢，本周已經預約額滿。

統籌計畫的陽明校區校務長楊慕華說，面對新興傳染病，每個人都應對自己健康負起責任，因此校方鼓勵師生自我篩檢，阻斷可能的傳染鏈，也呼籲已接種疫苗的人做好個人防護，尚未接種的人盡快安排，才能讓台灣盡速達成群體免疫，恢復正常生活。

陽明交通大學首創全台大專院校設立「自我篩檢亭」，交大校區昨天起已陸續有師生到指定地點篩檢，校方運用校友捐贈的萬餘快篩試劑，讓師生可免費篩檢。圖／陽明交大提供
陽明交通大學首創全台大專院校設立「自我篩檢亭」，交大校區昨天起已陸續有師生到指定地點篩檢，校方運用校友捐贈的萬餘快篩試劑，讓師生可免費篩檢。圖／陽明交大提供
陽明交通大學首創全台大專院校設立「自我篩檢亭」，交大校區昨天起已陸續有師生到指定地點篩檢，校方運用校友捐贈的萬餘快篩試劑，讓師生可免費篩檢。圖／陽明交大提供
陽明交通大學首創全台大專院校設立「自我篩檢亭」，交大校區昨天起已陸續有師生到指定地點篩檢，校方運用校友捐贈的萬餘快篩試劑，讓師生可免費篩檢。圖／陽明交大提供

交大 快篩 宿舍

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