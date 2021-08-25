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告別史上最長暑假 信誼帶你做開學收心操

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
信誼「開學收心操」專題，透過故事，告訴孩子為什麼要上學。圖／信誼基金會提供
信誼「開學收心操」專題，透過故事，告訴孩子為什麼要上學。圖／信誼基金會提供

不到一周就要開學，信誼基金會在網站推出「開學收心操」專題網、還有專為小一新鮮人規畫的「小一新鮮人」入學適應篇，和孩子一起迎接校園新生活，因應疫情，開學收心操中也特別請家長帶著孩子一起勤洗手、多清潔，保護健康。

過了一個史上最長的暑假，開學日就要到了。信誼基金會營運長廖瑞文建議家長，首先要調整孩子的生活作息和加強專注力，譬如早睡早起、學會處理個人的事物、和友伴相處，都是親子在暑假最後一周最重要的功課。

信誼基金會表示，「開學收心操」專題網，用說故事和玩遊戲的方式讓孩子知道，為什麼要上學、怎樣認識新朋友、生活作息的調整等等，讓親子在聽唱兒歌和故事的日常裡，一點一滴地回到校園的生活情境，找回團體生活的節奏和學習的專注力。

另外，還有專為小一入學新生家庭規畫的「小一新鮮人」入學適應篇，讓爸媽安心陪伴小一新生展開新的學習和適應。

測一測，準備好上小學一年級了嗎？圖／信誼基金會提供
測一測，準備好上小學一年級了嗎？圖／信誼基金會提供

新鮮人 親子 疫情

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