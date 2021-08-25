今年教師資格考因疫未安排試考生？教育部回應了

今年高級中等以下學校及幼兒園教師資格考在疫情第三級期間舉行，8月23日公告成績，全台6125人通過，人數是11年來最多，外界估今年試題較簡單。一名網友在匿名論壇表示，他原本受教育部邀約擔任試考生，後來接到取消的訊息，推測今年根本沒找試考生驗證難易度，影響測驗成果。

對此，教育部師資培育及藝術教育司昨晚指出，今年受新冠肺炎疫情影響，為避免試務人員群聚，試務工作分成兩階段，先是「闈外命題」，也就是命題人員在闈場外命題，接著有試務人員接手入闈場進行「闈內製卷」。因此今年未找試考生，但仍安排試務人員試考，並沒有忽略難易度把關工作。

今年教師資格考首度新增素養題型，各科題型除了選擇題、非選擇題，首次納入「綜合題」，當中雜揉選擇、是非、配合與問答題，約占全卷20％分數。教育部表示，改制是為呼應108課綱精神，題目情境更貼近教育現場，讓師資生連結課堂所學與教育現場實務。

舉例來說，今年中等教育類「學習者發展與適性輔導」科的綜合題考出一項情境，指八年級生小芬心情低落，她和老師對話時提到自己傳訊息給同學被「已讀不回」。老師向她分析「會不會同學剛好在忙？」題目請考生回答這項情境用了哪些輔導技巧？小芬具哪些青少年自尊特徵和非理性信念？等問題。

師資培育及藝術教育司科長婁莠苹指出，此類素養題沒有標準答案，不再是「背多分」，要考生分析實務上遇到的狀況，推估這是今年通過人數提升的原因。

一名就讀台灣師範大學的考生分享，今年改制後手寫題大增，多半要求寫出自己的論點。作答時覺得手很痠，後來發現手寫題給分滿高，讓他如願通過。另一名彰化師範大學考生說，中等教育類科共含4科，他其中3科實得分數比想像中多，看到成績時相當驚喜。

教育部解釋，教師資格考通過的條件是應試科目總成績平均滿60分，其中未滿50分的成績不可超過2科，且每一科都不能是0分。今年中等學校師資類科2601人通過是最多，國民小學師資類科1773人、幼兒園師資類科1243人、特殊教育師資類科535人通過，總計6125人通過。

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