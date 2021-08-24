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「台灣燈塔教育節」素養導向教育博覽會 葉丙成加持

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府9月11、12日舉辦「台灣燈塔教育節」素養導向教育博覽會，全台已有約2000名教育界人士報名參加。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府9月11、12日舉辦「台灣燈塔教育節」素養導向教育博覽會，全台已有約2000名教育界人士報名參加。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府今天安排台大電機系專任教授葉丙成，與市長林右昌線上對談國內爆發疫情後，台灣教師展現的創新力和應變力。基市府將在9月11、12日舉辦「台灣燈塔教育節」素養導向教育博覽會，全台已有約2000名教育界人士報名參加，在線上共同探討素養教育及後疫情時代教育方向。

林右昌說，疫情對人類生活帶來非常大的衝擊，後疫情時代在實體或虛擬線上狀況下，自主學習及數位素養變得更關鍵、更重要。怎麼樣讓孩子，讓教育者能夠有充分的資源跟支持，不管是在軟體或硬體上實踐自主學習，還有數位素養的教育跟教學，是主政者要努力的關鍵。

葉丙成表示，台灣從2次世界大戰之後，從來沒有這麼長時間，孩子沒去學校上課。疫情爆發宣布改線上教學1個多禮拜，全台灣老師就動起來，全世界其他國家沒有像台灣動作這麼快，已在台灣教育史創造另類奇蹟。

葉丙成說，這次疫情讓整個台灣社會感受到，世界的不確定性越來越大。這一代跟下一代孩子未來長大後，有沒有能力面對這麼多不確定性，充滿變動和新問題的世界？台灣108課綱因此跟已開發國家國家一樣，做以素養為核心的改變，因應世界變化。

葉丙成說，基市府舉辦「台灣燈塔教育節」素養導向教育博覽會，除了讓與會者有機會看到教育的趨勢，也很期待看到基隆優秀老師分享這2年開發的教學內容，很多科學的探究、學習都是很好的教學。

基隆市教育處副處長陳淑貞說，論壇內容包含提供教師培訓課程及3份以PBL為主軸的教案免費下載，更收錄62所基隆學校特色課程，精選40組以上素養資源及線上工具。

論壇還邀請葉丙成、王政忠、薛喬仁等跨界教育領袖與實踐者，分享未來教育方向、素養教育思維及實踐方式，讓教師、家長與社會大眾有一處理解、共創、交流「新課網」的互動舞台。詳情可上官網查詢。

基隆市長林右昌今天在線上與台大電機系專任教授葉丙成對談，國內爆發疫情後台灣教師展現的創新力和應變力。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長林右昌今天在線上與台大電機系專任教授葉丙成對談，國內爆發疫情後台灣教師展現的創新力和應變力。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長林右昌今天在線上與台大電機系專任教授葉丙成對談，國內爆發疫情後台灣教師展現的創新力和應變力。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長林右昌今天在線上與台大電機系專任教授葉丙成對談，國內爆發疫情後台灣教師展現的創新力和應變力。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長林右昌今天在線上與台大電機系專任教授葉丙成對談，國內爆發疫情後台灣教師展現的創新力和應變力。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長林右昌今天在線上與台大電機系專任教授葉丙成對談，國內爆發疫情後台灣教師展現的創新力和應變力。記者邱瑞杰／攝影

素養 疫情 葉丙成

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