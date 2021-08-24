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最長暑假將結束！桃園帶學童做收心操 加碼送文具袋

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
開學在即，桃園市教育局帶領學童做收心操。記者朱冠諭／攝影
開學在即，桃園市教育局帶領學童做收心操。記者朱冠諭／攝影

教育部日前宣布高中以下開學防疫指引，家長及訪客不得進入校園。有鑑於小一新生無法適應國小生活，桃園大溪區仁和國小透過線上影音媒體提早讓小朋友認識環境，降低陌生感。教育局也提供裝有削鉛筆機和立可帶的文具袋給所有小一及國一新生，幫助學生盡早適應新校園。

停課期間，孩子大量使用3C，接下來恢復為實體課堂的學習，適應問題成為親子重要功課。桃園區南門國小為幫助學生調整好心態，自編收心舞，讓小朋友藉由運動，解決過度沉迷3C產品的問題，並重新恢復專注力。

教育局國小科長沈可點表示，經歷另類最長暑假，要重新回到學校的團體生活，勢必要調整好心態，暑假即將結束前，家長可循序漸進引導孩子們調整睡眠與起床時間，回復生活作息；面臨防疫新生活，家長可以在開學前帶著孩子開始整理好書包及學用品外，也可以一起準備口罩、小瓶酒精等防疫物品。

教育局長林明裕表示，因應9月1日開學，教育局已經制定開學前整備的檢核表，開學後桃園也將採取比較高的標準，假設有1人確診，就全校停課14天，希望阻絕病毒在校園內傳播。

林明裕表示，線上學習已經是不會改變的趨勢，因應未來可能因疫情再度停課，教育局已將線上學習設備準備好，另也推薦學生使用「因材網」及「學習吧」等線上學習平台，幫助個別化診斷學習效果，並同時補救教學。

桃園市教育局提供裝有削鉛筆機和立可帶的文具袋給所有小一及國一新生，幫助學生盡早適應新校園。記者朱冠諭／攝影
桃園市教育局提供裝有削鉛筆機和立可帶的文具袋給所有小一及國一新生，幫助學生盡早適應新校園。記者朱冠諭／攝影
開學在即，桃園市教育局帶領學童做收心操。記者朱冠諭／攝影
開學在即，桃園市教育局帶領學童做收心操。記者朱冠諭／攝影

教育局 桃園 停課

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