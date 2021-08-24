百名經濟好手較勁 康橋學子2021國際經奧競賽勇奪銀牌

厚植跨領域實力，鼓勵每個孩子在不同的學科專長與興趣中，揮灑個人天賦、耀眼於國際舞台上！康橋國際學校新店秀岡校區學生顧青雲，代表台灣參加2021國際經濟學奧林匹亞競賽榮獲銀牌亮眼成績！此次競賽，在全球44個國家、215個中學生的參賽下，顧青雲不僅在比賽中獲得銀牌獎項、及個人國際排名第25名外，同時也拿下我國選手最佳的成績！

康橋11年級學生顧青雲參加2021國際經濟學奧林匹亞榮獲銀牌。 圖／康橋 提供

第四屆國際經濟學奧林匹亞競賽為高中學科中最高等級的賽事，今年在新冠肺炎疫情的影響下改為線上舉行，賽事項目分別包括個人的經濟學與金融素養、及團體的商業案例分析等，此次競賽台灣共五位選手參與，共獲得2銀3銅的佳績，也使得台灣在亞太地區中排名第五。

榮獲得銀牌的學生顧青雲談到此次競賽，除了自己感到開心之外，最後的成績也比預期來的好，過程中學到許多寶貴的知識與經驗，更感謝隊友在商業案例發表上幫助自己很多，為了準備這次的比賽，同時也利用寒假時間，收集各種網路資料、及使用Khan Academy系統自主學習。另外，青雲同時也認為，參賽過程對於自我在學科做報告的能力有很大的幫助，包括資料蒐集、學習團隊溝通與表達、過程中累積大量經濟領域的相關知識，都能有效地提升跨領域的專長與能力。

國內經濟奧林匹亞選拔賽中，顧青雲入選代表台灣的國手資格。 圖／康橋 提供

探索孩子學科領域的天賦，康橋培育學生多元的學習舞台，在課後社團提供奧林匹亞相關的培訓課程，深耕孩子跨域學科能力的興趣與發展，康橋學習中心曾心怡老師表示，經濟學奧林匹亞提供中學生熱衷經濟、財務金融與商業等相關領域挑戰自我的機會，學校也分別安排國、高中的培訓課程，幫助學生實地觀察經濟產業與分析並進行長期追蹤，讓每個人都能擁有發揮學科興趣的舞台。

另外，康橋學習中心也在2021年的寒假期間舉辦經奧工作坊活動，不僅幫助中學生剖析經濟學奧林匹亞的賽事外，更特地邀請參賽經驗豐富的校友進行財務金融實務講座、分析商業案例、及分享過去的賽制與心得，鼓勵校內競賽的活動與經驗傳承，同時也啟發學生經濟領域的敏感度，連結生活議題提升跨領域的素養與能力。

康橋經奧工作坊課程，鼓勵對經濟領域熱忱的學生發揮學科興趣的舞台。 圖／康橋 提供

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