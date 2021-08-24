「夢的N次方」教師研習改線上 報名更熱還創紀錄

全台熱門教師研習「夢的N次方多元工作坊（南投場）」今年因疫改採線上直播，報名狀況不減反增，吸引4114人報名，增額錄取至1290人，創下開課以來最高報名紀錄，期間透過線上監控中心，支援講師線上教學，教學過程流暢也獲好評。

南投縣教育處指出，學校因疫停課不停學至今已逾3個月，每年暑假最讓全台國中小教師期待的「夢的N次方多元工作坊」課程，但今年為因應疫情改成線上直播授課，昨起在埔里藝文中心啟動為期2天的大規模線上研習課程，今將結束。

而今年線上「夢的N次方」工作坊報名狀況，不僅未受疫情影響減少，更因為改採網路直播授課，教師報名狀況更踴躍，因報名人數達4114人，評估後從錄取880人增額至1290人，22班別全額滿，也創下該工作坊開課以來最高報名紀錄。

教育處長陸正威說，該工作坊是由「老師你會不會回來」電影主角爽文國中老師王政忠所發起，自2015年推動至今，已成為台灣教育史上教師社群大型研習活動之一，每年都吸引許多教育工作者參加，今年因疫也首次嘗試改成線上授課。

今年線上課程就由各地「亮點教師」，帶領參與研習教師同儕，操作共同備課與教學實作練習，並說明創新教學經驗與線上教學的策略，雖然是網路授課，但各班次課程、實際教學及講師與學員互動等均流暢無礙，受到上課學員的好評。

教育處表示，南投縣首次以全線上模式進行全國性研習，為確保線上學習高品質，出動縣網中心與大成國中團隊整合各項資源，成立線上監控中心，配置22台電腦及人員，支援工作坊講師共同備課，隨時給予技術支援，確保課程網路順暢度。

王政忠則說，但線上工作坊與過去一樣，除實體帶給教師支持，今年更提供學員線上線下的教學協助，帶領其實際動手做、共同備課，產出策略教案，線上分組、討論、分享等，透過線上共備工作坊讓老師在開學後能給予孩子更有效能的學習。 全台熱門教師研習「夢的N次方多元工作坊（南投場）」今年採線上直播，為確保網路教學品質設置監控中心。圖／縣府提供 全台熱門教師研習「夢的N次方多元工作坊（南投場）」今年採線上直播，為確保網路教學品質設置監控中心。圖／縣府提供

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