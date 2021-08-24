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許淑華捐平板助學 南投再採購2千台提升偏鄉資源

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
立委許淑華將平板電腦贈給草屯鎮旭光國中學生。圖／南投縣教育處提供
立委許淑華將平板電腦贈給草屯鎮旭光國中學生。圖／南投縣教育處提供

立委許淑華募捐「送平板電腦、啟動學童夢想搖籃」，今天在草屯鎮旭光國中舉行捐贈儀式，南投縣教育處副處長王淑玲感謝許淑華關心學生學習狀況，和社會企業共推愛心，教育處也爭取教育部專案補助，再採購2千台平板電腦，政府和名間合作，嘉惠南投學子。

台灣5月中旬爆發新冠疫情，配合防疫學校改採線上直播教學，學生在家學習得靠智慧手機、電腦、筆電、平板電腦，家境弱勢和偏遠地區學生缺乏相關資源，許淑華發起「送平板電腦、啟動夢想搖籃」募捐學習載具，包括三義開發公司、皇穹陵、揚崇企業、王玉娟等人共襄盛舉，共募集522台平板電腦，捐贈縣內弱勢家庭學生。

許淑華說，學生因為疫情，必須以平板、電腦上網學習，部分低收弱勢學童則依賴手機上課，為避免學童長時間使用手機，影響視力與學習效率，因此募捐平板電腦，感謝企業及社會各界踴躍響應，希望結合政府與民間力量，幫助13鄉鎮市學生。

王淑玲說，許淑華媒合企業捐贈平板電腦，讓學生疫情期間在家也能持續學習，縮短城鄉教育資源差距。教育處會持續把5百多台平板電腦送往縣內各鄉鎮學校，在新學期開始前讓學習資源就位；下半年度也爭取教育部專案計畫，編列採購2千多台平板電腦，期望每校至少能維持一個班級以上數量的學習載具，滿足上課使用需求以外，也能在課餘時間提供學生借用，讓學生在家也能使用平板電腦上網學習。

立委許淑華將平板電腦贈給草屯鎮旭光國中學生。圖／南投縣教育處提供
立委許淑華將平板電腦贈給草屯鎮旭光國中學生。圖／南投縣教育處提供

許淑華 疫情 教育部

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