快訊

BNT獲美藥證！藥商可申請進口 食藥署：但恐等四個月

把人拖進電梯畫面曝光！陸主持人被爆伸狼爪 下藥性侵女藝人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

偏鄉小校技藝班重要推手黃𤦭芳 獲技藝教育績優人員

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
精華國中一名畢業生靠著參加技藝競賽獲獎及參與特色招生考試，以第2名成績進入關西高中園藝科，親手製作小盆栽送給每一位曾幫助過他的老師。圖／校方提供
精華國中一名畢業生靠著參加技藝競賽獲獎及參與特色招生考試，以第2名成績進入關西高中園藝科，親手製作小盆栽送給每一位曾幫助過他的老師。圖／校方提供

新竹縣新豐鄉的精華國中位處偏鄉，全校學生人數僅44人，有約6成學生來自經濟弱勢家庭，但校長劉淑瑜及老師們都相當用心，希望讓學生未來不受限，輔導主任黃𤦭芳6年來努力開設4個職群的技藝班，鼓勵學生參加技藝競賽，近2年來平均獲獎率達46.7%，讓學生有更多升學管道，她也獲選109學年度全國技藝教育績優人員。

獲獎的黃𤦭芳在精華國中服務13年、擔任輔導主任6年，她表示，常以海星的故事鼓舞自己，希望能像撿海星放回大海的女孩一樣，「能救一個是一個」，抱持著「不放棄任何一個孩子」的信念，在教學生涯中「不愧對自己」。

劉淑瑜表示，學校有過半學生來自弱勢家庭，因此家長對學校的支持度相對不足，學生心態上比較常出現「就這樣就好」等狀況，雖然學校老師人數相對少，每位老師負責工作更多更雜，但學校教職員流動率低，已有資深教師在校長達19年，對學生的付出，讓她十分感動。

為了讓學生對未來有更多想像，學校開設了商管、設計、家政及餐飲4個職群技藝班，一班至少要15人，雖然學生人數少，但縣府主計處、教育處都很支持偏鄉學校，以最低標準開設；學校也鼓勵學生參加全縣技藝競賽，並規劃各職群培訓、全程陪伴，近2年獲獎率達46.7％，讓學生增加自我信心。

其中，今年一名畢業生對園藝十分感興趣，但因學科能力不足，難以透過考試進入第一志願關西高中園藝科，但靠著參加技藝競賽獲獎及參與特色招生考試，終於以第2名成績圓夢，還親手製作小盆栽，送給每一位曾幫助過他的老師。

精華國中開設商管、設計、家政及餐飲4個職群技藝班，鼓勵學生學習技藝，參加全縣技藝競賽。圖／校方提供
精華國中開設商管、設計、家政及餐飲4個職群技藝班，鼓勵學生學習技藝，參加全縣技藝競賽。圖／校方提供
縣長楊文科今天在主管會報上頒獎給精華國中輔導主任黃𤦭芳，肯定她在教育上的付出。記者陳斯穎／攝影
縣長楊文科今天在主管會報上頒獎給精華國中輔導主任黃𤦭芳，肯定她在教育上的付出。記者陳斯穎／攝影
精華國中開設商管、設計、家政及餐飲4個職群技藝班，鼓勵學生學習技藝，參加全縣技藝競賽。圖／校方提供
精華國中開設商管、設計、家政及餐飲4個職群技藝班，鼓勵學生學習技藝，參加全縣技藝競賽。圖／校方提供

園藝科 偏鄉學校 弱勢家庭

延伸閱讀

避開學隔板之亂 嘉義縣偏鄉小校保持社交距離不用隔板

樹德家商美髮兄弟檔「祥晨配」 征戰技藝競賽奪佳績

挺北台南家扶弱勢家庭 新營青商會結合商家捐物質

見賢思琪基金會 助新北68戶弱勢家庭144萬元

相關新聞

「台灣燈塔教育節」素養導向教育博覽會 葉丙成加持

基隆市政府今天安排台大電機系專任教授葉丙成，與市長林右昌線上對談國內爆發疫情後，台灣教師展現的創新力和應變力。基市府將在...

新北4千名境外大專生 開學免費加做1次PCR

近期境外移入個案超越本土案例，新北市有約4千名境外大專院校學生，在遵守現行「14＋7」原則下，新北將在境外生自主健康管理...

「夢的N次方」教師研習改線上 報名更熱還創紀錄

全台熱門教師研習「夢的N次方多元工作坊（南投場）」今年因疫改採線上直播，報名狀況不減反增，吸引4114人報名，增額錄取至...

家扶調查：5成弱勢學子憂家計 認為上大學是奢侈

大一新鮮人小薰來自弱勢家庭，雖考上頂大，但總擔憂大學開銷給家裡極大經濟壓力，根據家扶統計，有5成大一新鮮人有同樣憂慮、認...

偏鄉小校技藝班重要推手黃𤦭芳 獲技藝教育績優人員

新竹縣新豐鄉的精華國中位處偏鄉，全校學生人數僅44人，有約6成學生來自經濟弱勢家庭，但校長劉淑瑜及老師們都相當用心，希望...

代理老師聘期各縣市不一 老師年年「薪」酸出走影響教學穩定

每年7、8月學生開心放暑假，一年一聘的代理老師，總要面臨重新找頭路的窘境，新竹市代理老師聘期8月20日起算到隔年7月1日，每到7月2日就失業，由於縣市聘期不一，隔壁的苗栗縣聘期比新竹市多了20天，有老師寧願離鄉出走考苗栗縣代理老師，許多老師都希望能爭取合理聘期，減少同工不同酬爭議，也能穩定教育現場的發展。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。