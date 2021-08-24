偏鄉小校技藝班重要推手黃𤦭芳 獲技藝教育績優人員

新竹縣新豐鄉的精華國中位處偏鄉，全校學生人數僅44人，有約6成學生來自經濟弱勢家庭，但校長劉淑瑜及老師們都相當用心，希望讓學生未來不受限，輔導主任黃𤦭芳6年來努力開設4個職群的技藝班，鼓勵學生參加技藝競賽，近2年來平均獲獎率達46.7%，讓學生有更多升學管道，她也獲選109學年度全國技藝教育績優人員。

獲獎的黃𤦭芳在精華國中服務13年、擔任輔導主任6年，她表示，常以海星的故事鼓舞自己，希望能像撿海星放回大海的女孩一樣，「能救一個是一個」，抱持著「不放棄任何一個孩子」的信念，在教學生涯中「不愧對自己」。

劉淑瑜表示，學校有過半學生來自弱勢家庭，因此家長對學校的支持度相對不足，學生心態上比較常出現「就這樣就好」等狀況，雖然學校老師人數相對少，每位老師負責工作更多更雜，但學校教職員流動率低，已有資深教師在校長達19年，對學生的付出，讓她十分感動。

為了讓學生對未來有更多想像，學校開設了商管、設計、家政及餐飲4個職群技藝班，一班至少要15人，雖然學生人數少，但縣府主計處、教育處都很支持偏鄉學校，以最低標準開設；學校也鼓勵學生參加全縣技藝競賽，並規劃各職群培訓、全程陪伴，近2年獲獎率達46.7％，讓學生增加自我信心。

其中，今年一名畢業生對園藝十分感興趣，但因學科能力不足，難以透過考試進入第一志願關西高中園藝科，但靠著參加技藝競賽獲獎及參與特色招生考試，終於以第2名成績圓夢，還親手製作小盆栽，送給每一位曾幫助過他的老師。 精華國中開設商管、設計、家政及餐飲4個職群技藝班，鼓勵學生學習技藝，參加全縣技藝競賽。圖／校方提供 縣長楊文科今天在主管會報上頒獎給精華國中輔導主任黃𤦭芳，肯定她在教育上的付出。記者陳斯穎／攝影 精華國中開設商管、設計、家政及餐飲4個職群技藝班，鼓勵學生學習技藝，參加全縣技藝競賽。圖／校方提供

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