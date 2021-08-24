接軌雙語國家 教部補助70所中小學與姊妹校交流

教育部國教署表示，為推動2030雙語國家政策，8月16日公告「補助公立國民中小學校與國外姊妹校互惠機制實施計畫」，擬協助全台70所中小學，與62個官方語言及通用語言為英語的國家締結姊妹校，進行線上文化交流及合作教學。即日起開放各校申請到今年9月15日止。

國教署說明，110學年將補助70所公立國民中小學校，以網路視訊方式將學校內外可供交流的在地特色文化、永續發展目標（SDGs）、特色課程或特殊技藝等相關課程或活動，轉化為姊妹校交流內容。同時透過主題式規畫，結合技能交流、國際筆友、語言交流、文化交流、主題討論、參與國際專案計畫等，提升學生對語言學習及國際交流的熱情。

國教署表示，鼓勵各校自覓合作的國外學校，或透過教育部、國際教育資源中心（IERC）及中小學國際教育2.0全球資源網的國際櫥窗（IETW2）進行姊妹校媒合。期望此計畫擴大中小學國際教育的格局，鼓勵學生善用外語能力進行探索與學習，成為具國際視野的全球化人才。

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