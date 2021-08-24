快訊

BNT獲美藥證！藥商可申請進口 食藥署：但恐等四個月

把人拖進電梯畫面曝光！陸主持人被爆伸狼爪 下藥性侵女藝人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

接軌雙語國家 教部補助70所中小學與姊妹校交流

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
我國學生與國外學校進行專題交流，分享彼此的學習成果。圖／教育部提供
我國學生與國外學校進行專題交流，分享彼此的學習成果。圖／教育部提供

教育部國教署表示，為推動2030雙語國家政策，8月16日公告「補助公立國民中小學校與國外姊妹校互惠機制實施計畫」，擬協助全台70所中小學，與62個官方語言及通用語言為英語的國家締結姊妹校，進行線上文化交流及合作教學。即日起開放各校申請到今年9月15日止。

國教署說明，110學年將補助70所公立國民中小學校，以網路視訊方式將學校內外可供交流的在地特色文化、永續發展目標（SDGs）、特色課程或特殊技藝等相關課程或活動，轉化為姊妹校交流內容。同時透過主題式規畫，結合技能交流、國際筆友、語言交流、文化交流、主題討論、參與國際專案計畫等，提升學生對語言學習及國際交流的熱情。

國教署表示，鼓勵各校自覓合作的國外學校，或透過教育部、國際教育資源中心（IERC）及中小學國際教育2.0全球資源網的國際櫥窗（IETW2）進行姊妹校媒合。期望此計畫擴大中小學國際教育的格局，鼓勵學生善用外語能力進行探索與學習，成為具國際視野的全球化人才。

官方語言 教育部 升學

延伸閱讀

教部延後上課時間公聽會 學生訴求早自習全面自由參加

技高丙檢如趕鴨子上架 教部允諾9/16前沒考完有配套

1.3萬名大專境外生入境專案 教部12日已送指揮中心審查

實體開學怕群聚想請「防疫假」 教部：不會列入出缺席

相關新聞

「台灣燈塔教育節」素養導向教育博覽會 葉丙成加持

基隆市政府今天安排台大電機系專任教授葉丙成，與市長林右昌線上對談國內爆發疫情後，台灣教師展現的創新力和應變力。基市府將在...

新北4千名境外大專生 開學免費加做1次PCR

近期境外移入個案超越本土案例，新北市有約4千名境外大專院校學生，在遵守現行「14＋7」原則下，新北將在境外生自主健康管理...

「夢的N次方」教師研習改線上 報名更熱還創紀錄

全台熱門教師研習「夢的N次方多元工作坊（南投場）」今年因疫改採線上直播，報名狀況不減反增，吸引4114人報名，增額錄取至...

家扶調查：5成弱勢學子憂家計 認為上大學是奢侈

大一新鮮人小薰來自弱勢家庭，雖考上頂大，但總擔憂大學開銷給家裡極大經濟壓力，根據家扶統計，有5成大一新鮮人有同樣憂慮、認...

偏鄉小校技藝班重要推手黃𤦭芳 獲技藝教育績優人員

新竹縣新豐鄉的精華國中位處偏鄉，全校學生人數僅44人，有約6成學生來自經濟弱勢家庭，但校長劉淑瑜及老師們都相當用心，希望...

代理老師聘期各縣市不一 老師年年「薪」酸出走影響教學穩定

每年7、8月學生開心放暑假，一年一聘的代理老師，總要面臨重新找頭路的窘境，新竹市代理老師聘期8月20日起算到隔年7月1日，每到7月2日就失業，由於縣市聘期不一，隔壁的苗栗縣聘期比新竹市多了20天，有老師寧願離鄉出走考苗栗縣代理老師，許多老師都希望能爭取合理聘期，減少同工不同酬爭議，也能穩定教育現場的發展。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。