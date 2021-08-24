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明道中學創辦人汪廣平去世 享壽百歲 師生故舊哀思

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
明道中學創辦人汪廣平前天去世，享壽100歲。圖／取自臉書汪廣平校長的明道學園
明道中學創辦人汪廣平前天去世，享壽100歲。圖／取自臉書汪廣平校長的明道學園

明道中學創辦人汪廣平前天去世，享壽100歲。他從大陸即辦學，來台曾任台中市立一中校長、大學老師，1969年接辦招生困難的武訓中學，並改名為明道中學，1998年又設立明道大學，一生奉獻教育，作育英才無數。

據指出，汪廣平向來身體硬朗，但近年年事已高，活動力不若以往，前天下午在家中午睡時，在睡夢中自然離世。

據明道中學網站記載，汪廣平是河北省遵化縣人，民國10年3月24日出生，國立北平師範大學地學系畢業。民國38年任國立河北第一臨時中學校長，當時年僅28歲，他臨危授命，率領收容離散孤雛4百餘師生，千山萬水跋涉於戰火之中，由河北而河南，經衡陽而廣州至海南島，再輾轉來到台灣。

汪廣平辦學受肯定，明道中學多年來已成全國知名的學府，任內並曾創辦明道文藝，培養師生文學素養，都受人樂道。他在1984年獲省教育廳推薦列入杏壇芬芳錄，1994年退休時，還無私的捐出350萬元退休金，作為國三直升高中學生「薪傳獎」獎學金。

學校老師回憶，汪廣平曾在明道文藝創辦時說：「我們明道校車再多，也只有中部人知道；我們明道辦學再好，也只嘉惠了中部的學子；但如果我們辦了雜誌，明道就長了翅膀，可以飛翔在這座島嶼的天空，可以影響更多人」。

校長汪大久說，因為疫情，家人決定虔心治喪守靈，舉行簡單隆重家祭，懇辭各界弔唁，待疫情緩解後，將擇期舉辦實體追思會，一同緬懷故人。另外，校方也正在製作網站，將放置在明道中學官網首頁供校友們懷念與追思。

明道中學創辦人汪廣平（中）2014年參加學校校慶。圖／取自臉書汪廣平校長的明道學園
明道中學創辦人汪廣平（中）2014年參加學校校慶。圖／取自臉書汪廣平校長的明道學園
明道中學創辦人汪廣平（左四）2014年參加學校高中、綜高部畢業典禮，他的學生、前台中市長胡志強（左三）也曾出席。圖／取自臉書汪廣平校長的明道學園
明道中學創辦人汪廣平（左四）2014年參加學校高中、綜高部畢業典禮，他的學生、前台中市長胡志強（左三）也曾出席。圖／取自臉書汪廣平校長的明道學園

疫情 退休金 校車

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