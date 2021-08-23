南投公布開學指引 直笛、口琴、游泳課全暫停

9月1日開學在即，南投縣政府今公布校園防疫指引，除強調開學典禮、迎新等集會活動，改採線上辦理，游泳及直笛、口琴等音樂課應暫時取消或調整課程，家長及校外人士原則不入校園，而隔板、快篩劑均已做好整備，以保障師生健康。

副縣長陳正昇表示，疫情仍未解除警報之前，學校開學仍得兼顧防疫，縣府在中央防疫指引下，視疫情發展情況做好相關工作，為讓學生及家長了解開學後防疫措施，今下午與教育處透過網路在線上說明校園防疫作為。

其中，全縣公立國中小及幼兒園老師疫苗施打率已達到96.6%，已造冊7140人，有242人因身體狀況、個人考量等因素尚未施打，縣府對此已被備妥快篩劑費用，依各校盤點提報人數給予補助進行快篩。

此外，開學後校園除落實師生戴口罩、量體溫、上課固定座位與成員，用餐均須使用隔板，而校園所需隔板，縣府以每個學生80元編列254萬元，協助各校辦理購置，預計開學前可以到貨。

教育處長陸正威則說，環保局將在開學前完成校園清消，開學典禮及校園迎新等大型集會活動，原則上採線上辦理；開學後，教師、代課老師若來不及打疫苗，校方會盡快聯絡衛生局安排，如有必要，會先透過快篩試劑等，以確保校園安全。

而開學後相關活動仍嚴守防疫規定，其中游泳課應暫停，直笛、口琴等音樂課仍暫時取消或調整課程，學生上體育課，得戴上口罩，並保持社交距離，且家長及校外人士原則不入校園，但經學校認定有入校必要者除外。

倘若校園出現確診案例，若有1例個案，該班停課14天，如果有2例則全校停課14天，但停課期間實施線上教學；陸也提到，待9月開學後，校園防疫工作會每2週進行檢討，並將依中央政策，滾動修正校園防疫管理指引。 9月1日開學在即，南投縣政府今公布校園防疫指引。記者賴香珊／攝影 9月1日開學在即，南投縣政府今公布校園防疫指引。記者賴香珊／攝影

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