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放暑假照樣捐平板 許淑華募捐522台助弱勢學子

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
立委許淑華發起「送平板電腦‧啟動夢想搖籃」活動，募捐522台平板電腦將全捐給各國中及原鄉小學弱勢生。記者賴香珊／攝影
立委許淑華發起「送平板電腦‧啟動夢想搖籃」活動，募捐522台平板電腦將全捐給各國中及原鄉小學弱勢生。記者賴香珊／攝影

國內今年5月爆發本土疫情，全台各級學校也因疫停課，改採在家線上教學，立委許淑華發現遠端學習期間，有些孩子欠缺數位設備，或長期使用不適當設備影響學習、傷視力，至今募得522台平板電腦將全捐給各國中及原鄉小學弱勢生。

許淑華指出，全台因疫大停課，但停課不停學，學生改用手機、平板、電腦等設備線上學習，但也因此接獲家長反映，孩子用手機上看很傷視力，更有校長提到，不少弱勢學生只有家長在家時能用其手機，不在家時就無法上課，影響其學習。

許為此發起「送平板電腦‧啟動夢想搖籃」募捐活動，透過企業友人響應號召，台北市三義開發董事長楊健一耗資近300萬元慷慨認捐430台，在地的名間皇穹陵、揚崇企業、王玉娟小姐等也共襄盛舉，至今募得522台，且將陸續捐贈。

許淑華說，原訂募集平板電腦500台，未料各界熱情響應，超出募捐目標，先前已依學校反映需求，分批捐贈至縣內仁愛、信義等原鄉小學以及名間國中，今再捐出310台給縣府，由縣府教育處轉交31所國中，送給有使用需求的弱勢學生。

而310台平板電腦今由縣長林明溱代為接受，林表示，部分學生受限家庭經濟，遠距學習中缺乏適當學習載具，就算開學在即，但在未來疫況及開學授課模式還未完全明朗的狀況下，能持續獲得適當的學習設備對縣內教育品質相當重要。

立委許淑華發起「送平板電腦‧啟動夢想搖籃」活動，募捐522台平板電腦將全捐給各國中及原鄉小學弱勢生。記者賴香珊／攝影
立委許淑華發起「送平板電腦‧啟動夢想搖籃」活動，募捐522台平板電腦將全捐給各國中及原鄉小學弱勢生。記者賴香珊／攝影
立委許淑華發起「送平板電腦‧啟動夢想搖籃」活動，募捐522台平板電腦將全捐給各國中及原鄉小學弱勢生。記者賴香珊／攝影
立委許淑華發起「送平板電腦‧啟動夢想搖籃」活動，募捐522台平板電腦將全捐給各國中及原鄉小學弱勢生。記者賴香珊／攝影
立委許淑華發起「送平板電腦‧啟動夢想搖籃」活動，募捐522台平板電腦將全捐給各國中及原鄉小學弱勢生。記者賴香珊／攝影
立委許淑華發起「送平板電腦‧啟動夢想搖籃」活動，募捐522台平板電腦將全捐給各國中及原鄉小學弱勢生。記者賴香珊／攝影

許淑華 停課 視力

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