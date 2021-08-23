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學校搶不到防疫隔板 議員批：中市教局放牛吃草

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
開學前須整備防疫隔板，學校大傷腦筋。記者陳秋雲／攝影
開學前須整備防疫隔板，學校大傷腦筋。記者陳秋雲／攝影

全國學生即將在9月實體開學，教育部防疫指引，高中以下開學須備有用餐隔板，民進黨議員指出，中市教育局未協助採購，僅一味要求各級學校整備盡速到位，學校面臨經費不足、倉促購買，採購品質鄉、尺寸、價錢不一致，也難確定到貨時間。議員表示，教育局不要只像旁觀者，只出一張嘴，建議統一採購再發放給學校，開學前購足防疫隔板，讓學童及家長都安心。

不但餐飲業搶防疫隔板，學校要開學了，也須買隔板，但原物料大缺幾乎搶不到，開學日，各校能不能做到防疫規定，現在恐成問題。

市府教育局表示，隔板經費由市府補助，因開學日近，如果統包大量採購，可能來不及開學，由各校自行採購，可能更加速整備，如果學校有困難也可提出，由教育局設法協助。

議員江肇國指出，各級學校各自採購防疫隔板，金額60至120元不等，與教育局訂的價錢60元至75元差距過大，學生人數較多的學校購買金額將超過10萬元，須依採購法公開招標。政府採購網上台中市僅8所學校招標，最晚截標日是8月25日，離開學僅5天，能否如期趕上9月1日開學日，家長憂心。

江肇國指出，校園經費有限，若要大量採購防疫隔板，恐須由家長會等代墊。此外，各級學校採購隔板品質、厚度、價錢都不相同，到貨時間也有變數，部分來不及採購的學校先用珍珠版、瓦愣板擋著用。

議員表示，隔板是防疫物資的其中一項，學生用餐取下口罩時必備防護。但中市教育局的態度如同「放牛吃草」防疫太輕忽。議員江肇國賴佳微、蔡耀頡、張家銨、周永鴻建議教育局，應統整各級學校隔板需求數量，統一發包採購，或評估能否適用緊急採購法，主動關心協助學校。

教育局 開學日 教育部

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