教師資格考6152人上榜 通過率67％創13年新高

110年高級中等以下學校及幼兒園教師資格考今天中午12時公布成績，教育部表示，今年有9131人到考、6152人通過；通過率為67.37％，創近13年新高。

呼應108課綱，教育部指出，今年首度實施素養導向的教師資格考試，各科題型除選擇題、非選擇題外，首次納入綜合題（得包括選擇、是非、配合與問答題），題目情境貼近教育現場，旨在透過接近真實情境的問題，讓師資生關連所學與教育現場的應用。

教育部說明，通過的條件是應試科目總成績平均滿60分；應試科目不得有2科成績均未滿50分；且不得有1科成績為0分；缺考的科目，以0分計算。最後有6152人通過，包括特殊教育師資類科535人、中等學校師資類科2601人、國民小學師資類科1773人、幼兒園師資類科1243人。

教育部師資培育及藝術教育司表示，應考人可於今天中午12時起至10月29日止自行至到考試網站列印成績單。另若需要申請成績複查者，請於放榜後至8月26日下午3時止，至考試網站申請「成績複查」，於期限內完成繳費者，可於9月7日上午9時至10月29日上網查成績複查結果。

師藝司進一步說，2017年師資培育法修正施行後，此考試改為受理應考人依「先考試後實習」新制。今年通過的應考生，可向師資培育大學申請修習教育實習。

至於採行舊制已經完成教育實習課程，並參加教師資格考的應考人，可在通過考試後申請教師證書。教育部提醒，請於今年8月25日前與原師資培育大學聯繫，以確認證書申請資料。

教育部說，教師證書核發作業期間，若欲參加各縣市教師甄選、代理教師甄選，要備齊「修畢師資職前證明書或證明」、「教師資格考試通過證明（如成績單） 」及「修習教育實習成績及格證明」，採切結方式報名應考，切結繳交教師證書時間，依各縣市教甄簡章辦理。

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