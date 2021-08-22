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中央補助加自籌預算 基市花1億2000萬改善校舍防水隔熱

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基市府爭取中央補助，搭配自籌預算，逐年改善校舍漏水情形。圖／基市府提供
基市府爭取中央補助，搭配自籌預算，逐年改善校舍漏水情形。圖／基市府提供

基隆市政府教育處今天表示，近3年已爭取中央補助校舍防水隔熱經費，改善全市25校次25棟校舍漏水情形。明年將再編列預算8600多萬元，再改善19校次19棟校舍，提供學生更舒適的求學環境。

教育處表示，基隆市多雨靠海，長年受季風、大雨影響，造成校舍漏水壁癌情形嚴重。市府爭取中央補助公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫，搭配市府自籌預算，逐年改善校舍漏水情形。

教育處長林祝里說，近3年已爭取中央補助校舍防水隔熱改善經費約4050萬元，改善25校次25棟校舍漏水。明年將編列預算8600多萬，再改善19校次19棟校舍，共計投入1億2600多萬元，改善44校次44棟校舍防水隔熱設施。

各校防水隔熱工程因地制宜，中華國小勤學樓屋頂鋪磚隆起，進行全面剃除翻新，再施作防水隔熱改善及管線整理等工程，解決多處滲水問題，並呈現乾淨清新的視覺感受。

武崙國中活動中心屋頂滲水、管線老舊，室內隔熱不良，也藉由防水隔熱改善工程全面整修屋頂，讓活動中心屋頂美白大變身，除加強隔熱效果，也提高校舍建築物耐用年限。

教育處說，工程設計過程中，學校多次與建築師討論校舍屋頂防水隔熱需求，以熱熔式橡化瀝青防水氈鋪設、屋頂PS板及輕質混凝土加上防水材料澆置或以防水塗料、發泡材及超耐候PVC加筋防水膜等工法，延長校舍防水層壽命、降低室內溫度。

基市府爭取中央補助，搭配自籌預算，逐年改善校舍漏水情形。圖／基市府提供
基市府爭取中央補助，搭配自籌預算，逐年改善校舍漏水情形。圖／基市府提供
基市府爭取中央補助，搭配自籌預算，逐年改善校舍漏水情形。圖／基市府提供
基市府爭取中央補助，搭配自籌預算，逐年改善校舍漏水情形。圖／基市府提供
基市府爭取中央補助，搭配自籌預算，逐年改善校舍漏水情形。圖／基市府提供
基市府爭取中央補助，搭配自籌預算，逐年改善校舍漏水情形。圖／基市府提供

漏水 基隆 建築

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