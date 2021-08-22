快訊

走私害死154隻貓！檢方登船查密艙格局 船長6萬交保

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中小學師PCR陰性才能入校 等候期間開放請公假

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部表示，教師開學入校前應完成新冠肺炎公費疫苗第一劑接種且滿14日，或在入校前3日取得抗原快篩或PCR檢測陰性證明。本報資料照片
教育部表示，教師開學入校前應完成新冠肺炎公費疫苗第一劑接種且滿14日，或在入校前3日取得抗原快篩或PCR檢測陰性證明。本報資料照片

教育部近日發函高中以下各級學校，說明教師開學入校前應完成新冠肺炎公費疫苗第一劑接種且滿14天，未能打到的新進或代理教師，要在入校前3天取得抗原快篩或PCR檢測陰性證明。等候採檢結果期間可請公假，教育部請各校適當安排教師為公假者代課，並由教育部支應鐘點費。

高中以下學校9月1日開學，教育部表示，為協助地方政府及學校落實校園防疫措施，因應各級學校規模不同，且防疫物資需求不一，以各縣市公私立高級中等以下學校（含幼兒園）學生、教職員工人數為設算經費基礎，補助高級中等以下學校（含幼兒園）相關防疫物資及用品，預計經費3億444萬5500元。

教育部上周宣布防疫指引，開學後全校師生在校期間都要戴口罩，體育課若涉及肢體碰觸，或音樂課涉及脫罩吹奏樂器，都應暫時避免，以防疫為優先。吃午餐應用防疫隔板，並關閉各校以口就水的飲水機，以免傳染。

教育部 幼兒園 新冠肺炎

延伸閱讀

雲林確診個案+1 看護工轉換雇主62天「+0」破功

快篩陽性教師進行PCR檢測 學校給公假付代課費

雙北是否降級、台帛泡泡 指揮中心下午2時防疫記者會

帛琉出現確診案例 泡泡旅客回台包緊緊

相關新聞

中央補助加自籌預算 基市花1億2000萬改善校舍防水隔熱

基隆市政府教育處今天表示，近3年已爭取中央補助校舍防水隔熱經費，改善全市25校次25棟校舍漏水情形。明年將再編列預算86...

斯卡羅年代台灣府城裡的縣署 台南市府將考古挖掘

最近因為公視連續劇「斯卡羅」的熱映，讓更多人關注到台灣早期的歷史，而台灣在清領時期最早設立的「台灣縣」縣署所在地，近期因...

桃園1300老師24日打莫德納 市府：代課師快篩費補助

因應9月1日各級學校開學，桃園市至今仍有許多老師還沒接種疫苗，引發困擾，市長鄭文燦今天上午表示，桃園教師專案經統計後，大...

中小學師PCR陰性才能入校 等候期間開放請公假

教育部近日發函高中以下各級學校，說明教師開學入校前應完成新冠肺炎公費疫苗第一劑接種且滿14天，未能打到的新進或代理教師，...

臺灣文化協會成立百年 文學館追尋文協百年後文學光影

蔣渭水在1921年創辦臺灣文化協會，成立已滿百年，國立台灣文學館於8月舉辦「文協ｘ文學—臺灣文學運動系列講座」，並與高雄...

實驗教育機構退場 將建預警機制

台北市運算思維實驗教育機構去年突然停招，引發熱議，不過由於實驗教育沒退場規範，讓學生轉介、安置都成問題。教育部表示，將建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。