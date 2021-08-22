中小學師PCR陰性才能入校 等候期間開放請公假

教育部近日發函高中以下各級學校，說明教師開學入校前應完成新冠肺炎公費疫苗第一劑接種且滿14天，未能打到的新進或代理教師，要在入校前3天取得抗原快篩或PCR檢測陰性證明。等候採檢結果期間可請公假，教育部請各校適當安排教師為公假者代課，並由教育部支應鐘點費。

高中以下學校9月1日開學，教育部表示，為協助地方政府及學校落實校園防疫措施，因應各級學校規模不同，且防疫物資需求不一，以各縣市公私立高級中等以下學校（含幼兒園）學生、教職員工人數為設算經費基礎，補助高級中等以下學校（含幼兒園）相關防疫物資及用品，預計經費3億444萬5500元。

教育部上周宣布防疫指引，開學後全校師生在校期間都要戴口罩，體育課若涉及肢體碰觸，或音樂課涉及脫罩吹奏樂器，都應暫時避免，以防疫為優先。吃午餐應用防疫隔板，並關閉各校以口就水的飲水機，以免傳染。

商品推薦