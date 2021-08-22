星星兒上小學前最後衝刺 新北改推線上課程辦理

為幫助自閉症孩子在上小學前能提早適應校園生活，新北市在專業講師規畫下，首度推出為期15天、共30堂線上課程，提供超過100個家庭提供如開學後教學模式、親子互動與社交技巧等不同主題，讓這些孩子們能提前做好入學準備。

教育局自2014年起跟中華民國自閉症基金會合作，到去年止年年都會舉辦暑假實體育樂營，讓親子能夠體驗上小學後的種種實際狀況。今年碰上疫情關係，首度改成線上課程辦理，上月底開放報名後吸引超過上百個家庭參與，不只是父母跟小孩，就連祖孫都有組隊參與線上共學。

這次課程由18名專業講師設計，內容包括職能治療、物理治療、藝術治療、音樂治療、適應體育、社會技巧、親職互動與社會福利多種領域，合計共30堂課程。身為講師之一的台灣師大特教系教授張正芬表示，雖是線上教學，但從螢幕與星星兒以及家長的真實互動，依舊能讓他們做足開學準備。

另外，這次也推出模擬實境課程，能夠幫助孩子們了解教室基本規則、團體規範好適應未來國小生活與作息。星星兒翔翔的媽媽自己是擔任國中老師，她認為參與這30堂課程可以提升對特教的知能，讓孩子提升社交技巧。

翔翔媽媽自己也在暑假成立線上讀書會，她表示，藉由彼此討論孩子們在學習中遇上的難題，可以幫助小孩未來更容易銜接小學生活，「每個星星兒都需要被照亮」。

除星星兒在開學前要事先準備，今年新北因停辦正式教師徵選，代理、代課教師相較以往數量更多，教育局同樣在本月用線上方式推出職前講習專區，讓老師們提前熟悉教育環境，內容分為「班級經營」、「課程與教學」及「教師權利與義務」3大主題、9門課程，讓新進教師開學後能夠快速上手。

教育局長張明文表示，疫情帶來新生活模式也衝擊傳統面對面授課，期間停課不停學，在線上教學增加開學前情境模擬，提高適應能力，能減少開學前的焦慮。 以往實體夏令營今年受到疫情影響取消，新北市用線上課程，讓星星兒可以實際體驗上小學後會遇到的狀況。圖／新北教育局提供

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