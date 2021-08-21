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國中小學即將開學 新竹縣校園展開消毒作業
因應9月1日開學，新竹縣教育處針對縣內各級學校連日來積極展開校園環境清潔消毒作業，預計在31日前就能完成，而為了讓家長放心，學校教職員工也至少都完成第1劑疫苗接種或有篩檢陰性才入校，且只要同校有2名以上師生確診，就會全校停課。
教育處說，開學後若學校內1班有1名師生確診新冠肺炎，該班級就全員停課，若1校有2名以上師生確診，為了避免疫情在校園內擴散，就會採取全校師生停課的措施。
目前新竹縣疫苗接種仍在持續，教育處表示，學校工作人員必需完成疫苗第1劑接種且滿14日，或供快篩陰性證明才會入校服務，而第1劑接種未滿14日或未接種者，首次入校園服務前都要有3天內快篩陰性證明，且之後每7天篩檢1次。
為了讓家長更放心，開學後除了師生、必要工作人員，其餘都不得進入校園，連家長也不例外，同時校園內場地也持續暫停開放，也不提供校外人士租借，除了已經有固定租借的單位，如社大、樂齡除外。
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