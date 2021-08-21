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斥資5.8億元 花蓮明年2月「班班有冷氣」

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣鳳林鎮去年7月率先編列經費，為全鎮6所國小、2所國中教室裝冷氣。圖／鳳林鎮公所提供
花蓮縣鳳林鎮去年7月率先編列經費，為全鎮6所國小、2所國中教室裝冷氣。圖／鳳林鎮公所提供

中央推動「班班有冷氣」政策，花蓮預計斥資5億8000多萬元，在全縣國中小安裝3600台冷氣，全案分為電力改善工程、冷氣設備採購、校園能源管理系統（EMS）建置3大項，縣府近日陸續發包完成，預計明年2月全數安裝完成，後續冷氣電費將由教育部統一補助。

近年氣溫飆高，學生夏天上課熱得不得了，花蓮縣教師會、家長協會及教師職業工會前年就到縣議會遞送連署書陳情，指學生夏季在高溫難耐的室內上課，學習效率大打折扣，希望督促縣府全面推動在國中小校園加裝冷氣；花蓮縣鳳林鎮公所去年也自編經費，為鎮上8所國中小學裝設冷氣。

中央近年也推動「班班有冷氣」，並以前瞻基礎建設經費補助，花蓮縣議員張美慧關心縣內校園冷氣裝設進度，縣府表示，會依教育部期程，在明年2月裝設完成。

縣府教育處表示，「班班有冷氣」政策不管中央或縣府都非常重視，由中央補助5億3000多萬元，地方自籌5500餘萬元執行。經盤點，全縣125所中小學校，因部分學校已裝設，估計有120所學校，將裝設3600多台。

代理處長饒忠說，除採購冷氣，還有電力改善、能源管理系統兩個部分，以電力改善經費最多，達3億6000多萬元，冷氣採購1億6000多萬元 ，EMS則約5400萬元，已在今年5到7月陸續決標，都在執行中。

饒忠表示，全案預計明年2月可以完成，但實際還是要視廠商進度，至少明年天氣變熱前，會完成建置。至於後續電費，都由教育部補助，目前已預核1400多萬元。此外，中央會統一規定開冷氣的月分、溫度等條件，之後會再公布。

花蓮縣鳳林鎮去年7月率先編列經費，為全鎮6所國小、2所國中教室裝冷氣。圖／鳳林鎮公所提供
花蓮縣鳳林鎮去年7月率先編列經費，為全鎮6所國小、2所國中教室裝冷氣。圖／鳳林鎮公所提供

教育部 張美慧

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