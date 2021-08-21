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陳時中：目前不傾向學生普篩

中央社 / 台北21日電
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說指揮中心正在研議相關社會監控如何進行，預計23日宣布，目前不傾向對學生普篩。聯合報系記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說指揮中心正在研議相關社會監控如何進行，預計23日宣布，目前不傾向對學生普篩。聯合報系記者謝承恩／攝影

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，目前已等同「境外生普篩」；國內學生部分，正在研議相關社會監控如何進行，預計23日宣布，目前不傾向對學生普篩。

台北、新北教育工會及家長團體昨天呼籲政府，為開學做好COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫準備，包含擬定定期檢測學生計畫。

陳時中下午在記者會表示，已規定境外生須居家檢疫14天和核酸檢測（PCR），等同「境外生普篩」；至於國內一般生，指揮中心正在研議相關社會監控如何進行，預計23日宣布，目前不傾向對學生普篩。

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