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陳時中：目前不傾向學生普篩
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，目前已等同「境外生普篩」；國內學生部分，正在研議相關社會監控如何進行，預計23日宣布，目前不傾向對學生普篩。
台北、新北教育工會及家長團體昨天呼籲政府，為開學做好COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫準備，包含擬定定期檢測學生計畫。
陳時中下午在記者會表示，已規定境外生須居家檢疫14天和核酸檢測（PCR），等同「境外生普篩」；至於國內一般生，指揮中心正在研議相關社會監控如何進行，預計23日宣布，目前不傾向對學生普篩。
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