全國幼教產業工會成立 要為教保員發聲

全國幼教產業工會今天在台南市成立，該會表示，前身是參與教保員權益自救會的素人團體，因想繼續改變教保職場現況而成立工會。自幼托整合以來，公幼教保員長期受限於考核75%限制，造成幼教現場教師和教保員的地位上的不對等，自救會去年發起陳情遊行，並開啟與教育部之間對話橋梁，期待透過工會成立為孩子營造更優質的教保環境。

幼教產業工會表示，幼稚園和托兒所整合前，幼稚園是2名教師的編制，托兒所只需教保員及位非本科系助理保員各1人就可符合標準。整合過程中，受到多方角力妥協結果，將教保人員分成教師、教保員、助理教保員，而幼稚園的雙師標準，整合後演變成大班只需1名教師就符合最低標準，相對的大幅減少了幼教師的需求，直接衝擊了幼教現場的人員配置。

實行過程中，幼教師仍是依教師法，教保員卻是勞基法，造成教師與教保員立場互異，產生了同工不同酬的情況，教保員在受到薪資、考核、福利、權益等不公義的情況下，常常求助無門，甚至無人幫忙發聲，往往成為校園中3低3高「薪資低、福利低、保障低」與「高勞動、高壓力、高流動」的接受者。

該會指出，教育部推行教保合一政策，應同等重視現場所有的教保服務人員一樣重要。但教保員卻是以契約進用的方式聘任，造成教保員以非公、非教的身分立足在各教學單位，延伸而出的工時不一、待遇模糊、職場霸凌等亂象，導致教保員流動率居高不下，進而影響到班級的孩子及學校的人事配置。

有鑑於國內缺少由教保員為主體的組織能替大家發聲，因此成立「全國幼教產業工會」，工會宗旨是以幼兒為本，維護孩子受教權、保障教保人員勞動權益、營造友善教保環境、提升教保專業服務品質。

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