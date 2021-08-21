1.3萬境外生可入境就學了 這3類族群注意

國內境外生因考量境外需求，指揮中心將開放境外生可入境就學。教育部高等教育司司長朱俊彰指出，目前考量疫情趨緩，對於境外生入學在即，8月20日專案已取得指揮中心同意，境外生適用對象分三類，包含境外的學會生，港澳、陸生及外交部獎學金等受獎生，另外還有雙邊互惠的學位生，總計1.3萬名。

朱俊彰表示，經過指揮中心建議，修正入境防疫措施，預計8月23日重啟入境作業，入境程序分為兩大部分，入境前由學校把名冊交給外館，學生可申請簽證，訂班機、確定集中檢疫場所，並透過學校申請入境許可，並也入境有三日陰性報告。

他說，外境生來到台灣時，通關居家檢疫規定依照指揮中心規定，會有2次PCR+1次快篩，之後還要有七天自主健康管理，健康管理期間請勿到校或是到人多處所，自主管理會提供自主學習管道，但是如果來不及在開學之前返回台灣，學校也會給予安心就學機制，可以順利學習。

至於9月全國校園面臨開學後，國內入學學生是否比照境外生全面普篩。陳時中表示，由於境外生入境後，會面臨居家檢疫滿14天，就會做PCR檢驗，台灣入學學生入學是否也要比照篩檢，目前社區監測小組也在研議中，下周一會跟大家宣布，目前尚無傾向要做全面普篩。

朱俊彰指出，目前考量疫情趨緩，對於境外生入學在即，8月20日專案已取得指揮中心同意，境外生適用對象分三類，包含境外的學會生，港澳、陸生及外交部獎學金等受獎生，另外還有雙邊互惠的學位生，總計1.3萬名。記者謝承恩／攝影

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