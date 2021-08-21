快訊

金曲32／HUSH摘金謝蘇慧倫 名單持續更新

國際流浪動物日154隻走私貓安樂死 貓奴怒灌蔡英文臉書

避開學隔板之亂 嘉義縣偏鄉小校保持社交距離不用隔板

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
高國中小學9月1日開學，面臨疫情衝擊，學校戰戰競競，全力做好防疫，圖為嘉縣長翁章梁視察學校防疫措施。圖／嘉縣府提供
高國中小學9月1日開學，面臨疫情衝擊，學校戰戰競競，全力做好防疫，圖為嘉縣長翁章梁視察學校防疫措施。圖／嘉縣府提供

暑假步入尾聲，高國中小學9月1日開學，面臨疫情衝擊，學校戰戰競競，全力做好防疫，嘉義縣政府獲教育部補助300萬元防疫經費，包括補助每名學生70元採購隔板等，由於縣轄偏鄉小校多，為避免隔板之亂，執行困難，偏鄉小校只要可保持1.5公尺社交距離，不強制要求使用隔板，可運用補助經費購買相關防疫物資。

教育處說，嘉縣有山、海、平面，面積廣闊，全部146所高國中小，100人以下偏鄉小校70所，位在市區、學生數多的大校，須依規定採購午餐用的隔板，每名學生補助70元，由各校依需求購置，宜慎選無毒環保材質，考量衛生防蟲，紙板、保麗龍板及珍珠板等不建議採用。

偏鄉小校只要可保持1.5公尺社交距離，不強制要求使用隔板，可運用補助經費購買相關防疫物資。對此，某小校校長對這項規定表示肯定，他說，學生少，中午在教室用餐，可以保持安全社交距離，不必採購隔板造成管理問題。某學生數近千人的國小校長說，已用每名學生70元補助，訂購逾900個塑膠製瓦楞板。

教育處說，7月9日起為教職員安排多場大型疫苗接種，學校進用代理代課教師等也完成接種，開學前達成9成5以上完成第1劑接種；教育處將統一採購快篩試劑，近期發放酒精等防疫用品，並協調環保局及鄉鎮市公所清潔隊，開學前到各校清消，讓師生家長放心。

定防疫停課標準：高中以下學校，若1班有1名師生遭指揮中心列為確診病例，則該班停課14天；若1校有2名師生遭指揮中心列為確診病例，該校停課14天；若1鄉鎮市區達3分之1學校全校停課，則該鄉鎮市區學校停課14天。

嘉義縣政府獲教育部補助300萬元防疫經費，包括補助每名學生70元採購隔板，圖為餐廳餐桌使用的隔板。圖／讀者提供
嘉義縣政府獲教育部補助300萬元防疫經費，包括補助每名學生70元採購隔板，圖為餐廳餐桌使用的隔板。圖／讀者提供
高國中小學9月1日開學，面臨疫情衝擊，學校戰戰競競，全力做好防疫，圖為嘉縣長翁章梁視察學校防疫措施。圖／嘉縣府提供
高國中小學9月1日開學，面臨疫情衝擊，學校戰戰競競，全力做好防疫，圖為嘉縣長翁章梁視察學校防疫措施。圖／嘉縣府提供
高國中小學9月1日開學，面臨疫情衝擊，學校戰戰競競，全力做好防疫，圖為嘉縣長翁章梁視察學校防疫措施。圖／嘉縣府提供
高國中小學9月1日開學，面臨疫情衝擊，學校戰戰競競，全力做好防疫，圖為嘉縣長翁章梁視察學校防疫措施。圖／嘉縣府提供

社交距離 停課 偏鄉

延伸閱讀

研究：塑膠隔板恐徒勞無功 反增加病毒傳播風險

新北不開放家庭用餐取消隔板 若有需求特例辦理

教師來不及施打疫苗怎麼辦？ 南市教局：補助篩檢

學生用餐隔板 台中市全面補助

相關新聞

國中小學即將開學 新竹縣校園展開消毒作業

因應9月1日開學，新竹縣教育處針對縣內各級學校連日來積極展開校園環境清潔消毒作業，預計在31日前就能完成，而為了讓家長放...

斥資5.8億元 花蓮明年2月「班班有冷氣」

中央推動「班班有冷氣」政策，花蓮預計斥資5億8000多萬元，在全縣國中小安裝3600台冷氣，全案分為電力改善工程、冷氣設...

1.3萬境外生可入境就學了 這3類族群注意

國內境外生因考量境外需求，指揮中心將開放境外生可入境就學。教育部高等教育司司長朱俊彰指出，目前考量疫情趨緩，對於境外生入...

陳時中：目前不傾向學生普篩

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，目前已等同「境外生普篩」；國內學生部分，正在研議相關社會監控如何進行，預計23日...

全國幼教產業工會成立 要為教保員發聲

全國幼教產業工會今天在台南市成立，該會表示，前身是參與教保員權益自救會的素人團體，因想繼續改變教保職場現況而成立工會。自...

影／張鳳英傳承賽德克織布無保留 獲選人間國寶

賽德克「Gaya tminun傳統織布」工藝保存者張鳳英，獲選為文化部人間國寶。她說，傳統織布逐漸式微，她更覺得責任重大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。