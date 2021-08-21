避開學隔板之亂 嘉義縣偏鄉小校保持社交距離不用隔板

暑假步入尾聲，高國中小學9月1日開學，面臨疫情衝擊，學校戰戰競競，全力做好防疫，嘉義縣政府獲教育部補助300萬元防疫經費，包括補助每名學生70元採購隔板等，由於縣轄偏鄉小校多，為避免隔板之亂，執行困難，偏鄉小校只要可保持1.5公尺社交距離，不強制要求使用隔板，可運用補助經費購買相關防疫物資。

教育處說，嘉縣有山、海、平面，面積廣闊，全部146所高國中小，100人以下偏鄉小校70所，位在市區、學生數多的大校，須依規定採購午餐用的隔板，每名學生補助70元，由各校依需求購置，宜慎選無毒環保材質，考量衛生防蟲，紙板、保麗龍板及珍珠板等不建議採用。

偏鄉小校只要可保持1.5公尺社交距離，不強制要求使用隔板，可運用補助經費購買相關防疫物資。對此，某小校校長對這項規定表示肯定，他說，學生少，中午在教室用餐，可以保持安全社交距離，不必採購隔板造成管理問題。某學生數近千人的國小校長說，已用每名學生70元補助，訂購逾900個塑膠製瓦楞板。

教育處說，7月9日起為教職員安排多場大型疫苗接種，學校進用代理代課教師等也完成接種，開學前達成9成5以上完成第1劑接種；教育處將統一採購快篩試劑，近期發放酒精等防疫用品，並協調環保局及鄉鎮市公所清潔隊，開學前到各校清消，讓師生家長放心。

定防疫停課標準：高中以下學校，若1班有1名師生遭指揮中心列為確診病例，則該班停課14天；若1校有2名師生遭指揮中心列為確診病例，該校停課14天；若1鄉鎮市區達3分之1學校全校停課，則該鄉鎮市區學校停課14天。 嘉義縣政府獲教育部補助300萬元防疫經費，包括補助每名學生70元採購隔板，圖為餐廳餐桌使用的隔板。圖／讀者提供 高國中小學9月1日開學，面臨疫情衝擊，學校戰戰競競，全力做好防疫，圖為嘉縣長翁章梁視察學校防疫措施。圖／嘉縣府提供 高國中小學9月1日開學，面臨疫情衝擊，學校戰戰競競，全力做好防疫，圖為嘉縣長翁章梁視察學校防疫措施。圖／嘉縣府提供

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