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1.3萬名境外生可以來台了！ 簽證、檢疫規範看這裡

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
受疫情影響，1.3萬名境外學位生、華語受獎生至今還無法入境，據了解，中央流行疫情指揮中心已確定批核。本報資料照片
受疫情影響，1.3萬名境外學位生、華語受獎生至今還無法入境，據了解，中央流行疫情指揮中心已確定批核。本報資料照片

受疫情影響，1.3萬名境外學位生、華語受獎生至今還無法入境，據了解，中央流行疫情指揮中心已確定批核，教育部稍早也證實，今晚已發簡訊給各大專院校，請學校預先通知境外生將重啟境外生入境，學生入境後需進行居家檢疫14天，檢疫結束後須再進行7天自主健康管理，期滿後才可以入校。

教育部今晚發布簡訊給各大專院校校長，訊息中表示，有關外籍生專案入境作業，指揮中心已批核，教育部正依指揮中心意見，修正申請及防疫作業，重要原則如下，預計下周一發文，重啟境外生入境。

重要原則包含入境前，若新生及未持有效簽證／居留證／中華民國入境許可證學生，由學校先行造冊送部，函轉外交部領事事務局及內政部移民署，受理學生辦理簽證或入出境許可證。待學生取得簽證後，訂妥班機及檢疫場所後，通知學校透過線上申請取得同意函，並於登機前應檢具3日內COVID-19核酸檢驗陰性報告。

學生順利入境後，依規定於入境時採深喉唾液及進行PCR檢測，並於檢疫場所進行居家檢疫14天，檢疫期滿前（檢疫第12至14天）PCR檢測，此外第10至12天須以「家用快篩」採檢一次。檢疫結束後，須再進行7天自主健康管理，期滿後始得入校。

不過，境外生權益小組今早也前往教育部提出三點訴求，除了呼籲政府盡快許可境外生入境，也希望放寬七天自主健康管理限制，減輕境外生負擔。教育部則表示，已向指揮中心爭取公費入住檢疫所。

教育部 健康管理 簽證

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