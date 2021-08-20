最新！台中家長怕開學後設快打站 教育局：全撤出校園

台中市因應9月開學，暑假徵用的67校做為疫苗快打站除了4校有獨立空間與學校分離外，其餘63處撤出校園，今起高中職以下1030校大清消。台中市教育產業工會理事長卓奕宏說，接獲大里瑞城國小家長投訴，瑞城國小快打站為4校之一，仍繼續使用到明年1月，學生開學後一整個學期活動中心、籃球場等封閉，憂心影響學生受教權，也擔心管控不好，增加染疫風險，盼能讓快打站從校園退場。

對此，台中市教育局說，考量9月1日開學在即，學校快打站階段性目標達成，「即日起快打站將全數撤出校園」，學校人員也不再擔任快打站工作，後續疫苗施打回歸醫療院所專責外，市府也將推動快打站2.0，一旦中央大量撥補疫苗到台中，將盤點其它適合場域為民眾服務。

瑞城國小校長邱家麟說，校方原本已向家長會說明並取得同意，配合台中市府疫苗接種量超過醫療院所施打量能來開放運作，並施設圍籬區隔、委請志工巡守，體育課都可在室外舉行，不會影響學生受教權益，對於剛剛教育局做出「即日起快打站將全數撤出校園」決定，校方會配合市府撤除快打站。

邱家麟指出，對於家長擔心今年校慶辦不成一事，校方在今年校慶活動配合防疫分流人群，先辦比賽，12月25日校慶當天頒獎，並分6區辦園遊會；活動中心受限室內人數，改在視聽教室與大型會議室縮小規模舉辦，不影響原行事規畫。 台中市教育產業工會接獲大里瑞城國小家長投訴，校內快打站延用到明年1月，憂心影響學生受教權，盼能讓快打站從校園退場。圖／台中市教育產業工會提供 台中市教育產業工會接獲大里瑞城國小家長投訴，校內快打站延用到明年1月，憂心影響學生受教權，盼能讓快打站從校園退場。圖／台中市教育產業工會提供 台中市教育產業工會接獲大里瑞城國小家長投訴，校內快打站延用到明年1月，憂心影響學生受教權，盼能讓快打站從校園退場。圖／台中市教育產業工會提供 台中市教育產業工會接獲大里瑞城國小家長投訴，校內快打站延用到明年1月，憂心影響學生受教權，盼能讓快打站從校園退場。圖／台中市教育產業工會提供

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