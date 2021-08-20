北市成立「第一實驗網路高中」 限北北基60人

北市教育局今早舉辦公私立中等校長線上會議，教育局表示將將成立「第一所實驗完全中學」，以及7所國中及國小實驗學校，8月成立「第一實驗網路高中」，預計明年招生，對象為北北基的高一新生，招生名額共60人；另外，北市府推估仍有10％至15％的學生請防疫假，教育局將針對這些學生開設「線上學習專班」，實施線上課程以及線上函授教學。

台北市長柯文哲說，第一實驗網路高中目前已經設置籌備處，預計明年招生，針對北北基的高一新生為招募對象，共60人，一般有20個學生，開3個班級；以自主學習力強、自律性高的學生為主，他舉例建中、北一女有10％至20％的學生自主性高。

局長曾燦金說，第一實驗網路高中綜合70%的線上與30%的實體課程，每個學生都有不同學習菜單，像是學生可以選擇早上去立法院旁聽或看展覽，晚上再做線上學習，可自行安排。

實體課程部分，教育局資訊教育科長陳秉熙說，學生可以自行預約到校評量、老師診斷學習力，北市第一網路實驗高中是參考日本高校，已經是成功的經驗，今年8月成立籌備處，教育局9月招開實驗學校審查委員會，明年5月做課程規畫與教學影片製作，並報教育部同意，明年8月正式開學。

北市教育局另外針對10%到15%請防疫假的學生，開設「線上學習專班」，集中不到校學生重新編班，並實施線上課程以及線上函授教學。教育部也要求學校必須每2周進行一次線上遠距教學演練，以因應疫情隨時升級停課做準備。

會議中，不少校長也提到是否能舉辦畢業旅行或典禮，曾燦金說，疫情變化很難說，但目前校外教學、畢業典禮等活動一律暫停，要等開學後持續觀察2周左右再視情況做評估。

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