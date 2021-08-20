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桃園第一階段已造冊仍未打疫苗教職員 24日接種

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦訪視幼兒園了解防疫情形。圖／桃園市教育局提供
桃園市長鄭文燦訪視幼兒園了解防疫情形。圖／桃園市教育局提供

桃園市長鄭文燦、教育局長林明裕等人今天前往私立衛斯理幼兒園，了解幼兒園防疫情形並送口罩等防疫物資，確保幼兒園提供衛生安全及優質教保服務，減輕家長照顧負擔。

教育局指出，隨著國內疫情減緩，因應家長收托需求，桃園市配合教育部「幼兒園（教保服務機構）因應COVID-19防疫管理指引」，要求各園於符合復課標準下得適度開放，並確實遵守與落實教職員工及幼生防疫健康管理措施，包括如全程佩戴口罩、勤洗手、量測體溫、實聯制、維持社交距離及加強清潔消毒等。

鄭文燦說，桃園市幼兒園教職員工疫苗接種率已達95.5%，且全數公私立幼兒園皆符合復課標準，其中428園（占72.42%）已復課，復課後由教育局會同衛生局實地輔導稽查，確保幼兒園落實防疫管理措施。

鄭文燦表示，為提高各公私立幼兒園復課後防疫量能，已率先全國補助各公私立幼兒園購置防疫相關用品，含隔板、快篩劑及其他防疫用品等，依園所實際招生人數分別補助1萬元、1萬5000元及2萬元，另額外補助尚未施打疫苗和施打疫苗未滿14日之教職員工快篩試劑第1劑，總計補助595園約830萬元。

教育局也發放快篩試劑給未打疫苗和打疫苗未滿14天的幼兒園，幼兒園可以直接領取快篩試劑第1劑，或申請快篩試劑補助經費每人300元，兩種方案擇一，以減輕幼兒園行政負擔，因應疫情影響衍生營運衝擊，桃園市對私立幼兒園（含準公共）紓困補助，有意願且已提出申請總計352園，補助金額約2億1000萬元，以彌補疫情停課期間的營業損失。

鄭文燦表示考量各級學校將於9月1日開學，桃園市公私立學校教職員工納入第一階段疫苗造冊仍未打者，已規畫8月24日在大有國中及新勢國小分區分流打疫苗，全力保護師生健康安全。

幼兒園 疫苗 桃園

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