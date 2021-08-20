開學在即 民團喊話：學生也應每7天快篩

台北市日前宣布9月1日如期開學並採實體上課。台北市學校教育產業工會、新北市教育產業工會、高雄市家長協會今開記者會表達憂慮，除要求教育部提出全面性配套措施，也呼籲學生也應定期篩檢，才能雙重把關。

家庭主流化聯盟召集人曾獻瑩指出，開學在即，教育部要求教職員工需接種COVID-19疫苗至少一劑且須滿14日，否則入校須提供3日內抗原快篩或PCR檢測陰性證明，之後每7日檢驗一次，但目前教育部未公布還有多少老師沒打到疫苗，有多少老師，因為身體狀況不適合打疫苗，有多少老師會被強迫打不是自己願意的疫苗？沒有老師應該被強迫。

曾獻瑩說，孩子活動力強，政府對學生的檢測計畫在哪裡？體育課怎麼上？籃球、羽球可以打嗎？配套措施怎麼作？老師一團亂，學生一團亂，家長也擔心該怎麼辦？這些問題都要請教育部來回答全國家長。

新北教育工會理事長李曼麗表示，全國中小學老師沒得選擇疫苗品牌，只能施打AZ疫苗，因身體因素無法打AZ、選擇其他品牌疫苗的老師，卻因疫苗不足而尚未施打，她籲請教育部一定要重視全國2.6萬名代理教師，是否有遭遺漏狀況？還有，新進教師及代課老師也打不到疫苗，教育部卻要老師自行到預約系統進行意願登記，但，這些老師屬於年輕族群，怎麼排都輪不到；此外，政府也應該要出費用幫學生每7天快篩，才是雙重安全把關。

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