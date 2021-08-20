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中山大學與海生館簽合作書 攜手培育海洋科技人才

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
中山大學與海洋生物博物館簽署合作協議書，培育海洋科技人才。圖／中山大學提供
中山大學與海洋生物博物館簽署合作協議書，培育海洋科技人才。圖／中山大學提供

中山大學今天與海洋生物博物館簽署合作協議書，未來雙方在學術研究、教學及產學等面向密切合作。校長鄭英耀表示，中山擁有「潛力國際海洋研究群」，已針對海洋吸碳、海洋生態、海洋藍色能源研究，並自主發展水下載具關鍵技術領域，將攜手海生館共同培育海洋科技人才。

中山大學校長鄭英耀與海生館館長陳啟祥代表締約。鄭英耀指出，過去中山與海生館已聯手結合海洋生物學、水產繁養殖、天然物化學、藥理學及藥物分析學者專家群，進行跨領域合作，從珊瑚中找到抗癌成分；成立的「新抗癌靶點藥源珊瑚種原庫及人工繁養殖技術平台」榮獲科技部「2020未來科技獎」。這次簽約更具體落實到中山海洋科學院3系所，包括海洋生物科技暨資源學系、海洋生態與保育研究所及海洋生物科技博士學位學程的學生，兩方共同努力為台灣培養出更多優秀的海洋科技研究人才。

海生館館長陳啟祥表示，海生館與中山大學互動頻繁，去年7月至今年3月在海生館展出的「魯凱漁你相遇」活動，就是中山的教育所、南島民族文化發展中心及海洋科學系與海生館合作規畫。海生館今起也同步於高雄福華飯店舉辦「城市轉角遇見珊瑚海」海洋科普活動，內容包括海洋科普演講，介紹臺灣中光層珊瑚探密、珊瑚資源開發與珊瑚醫院。會場還有兼具知識與趣味的珊瑚研究攤位，介紹珊瑚的基礎知識、生物研究成果及珊瑚美妝品研發成果等。

鄭英耀表示，中山大學致力推動海洋科學、海洋工程與技術、海洋天然物及生物科技、海洋事務與政策等研究，除為人才培育積極延攬生力軍加入，也已在周邊鄰近海、陸域規劃建置海洋特色實驗室，強化特色潛水課程，整合學院核心課程，引導學生自主學習。

中山大學校長鄭英耀（右）與海洋生物博物館長陳啟祥（左），代表雙方簽署合作協議書培育海洋科技人才。圖／中山大學提供
中山大學校長鄭英耀（右）與海洋生物博物館長陳啟祥（左），代表雙方簽署合作協議書培育海洋科技人才。圖／中山大學提供

珊瑚 中山大學 館長

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