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國中小、高中與大學合作 新北推大教育計畫

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市長侯友宜今邀請23所大學校長參加線上校長會議，盼各級學校與大學今年起合作新北大教育計畫。記者王敏旭／攝影
新北市長侯友宜今邀請23所大學校長參加線上校長會議，盼各級學校與大學今年起合作新北大教育計畫。記者王敏旭／攝影

新北市長侯友宜今邀請23所大學校長參加線上校長會議，盼各級學校與大學今年起合作新北大教育計畫。新北教育局表示，明年也將啟動「高級中等學校在地就學大聯盟」4年中程計畫，投入超過2億元，讓更多學生在地就讀。

新北過去10年推動新北市高中高職旗艦計畫、新北創新教育加速器計畫，提升硬體也讓學校發展特色課程，共開設9806門特色課程及特色群科，其中62件加速器方案執行中，與39間企業、15所大專院校共同參與。

新北教育局說，今年正式讓大專校院與高國中小共同參與新北大教育計畫，定期召開聯繫會議，共同討論選修課程、大學先修課程、第二外語指導、舉辦學生活動營隊、國際交流合作、大手牽小手合作、偏鄉服務等。

教育局指出，明年啟動的高級中等學校在地就學大聯盟計畫則有3大目標，包括新課綱課程拔尖固本，鼓勵學校與大學進行跨國、跨校、跨學制各項教育合作，社區高國中小互惠共好提升學生在地就學率。

教育局表示，主要計畫之一的高中特色發展，針對雙語國際、資訊科學、法政商管，高職組產學合作、專題合作及技能專精6大主題，由9大分區公立高中職遴選10所學校，作為總召學校建立主題式工作圈。

計畫之二的社區高國中資源共享，是新北公立高中優先免試入學對應的各國中小，舉辦社區高國中相關課程、營隊、社團活動、藝才班參訪及講座等，鼓勵國中生就近在地就學。

侯友宜表示，開學的第一周為暖身周，老師將進行學習診斷、補救及銜接教學，學校活動與會議優先雲端線上召開，另也挹注9500萬給學校採購所需防疫物資，讓開學後實體校園生活順利上線。

教育局 侯友宜

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