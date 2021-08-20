影／境外生盼盡速入境 現場警爆衝突「把麥克風放掉」

受疫情影響，1.3萬名境外學位生及華語受獎生何時能入境仍待中央流行疫情指揮中心批核。境外生權益小組今早前往教育部提出三點訴求，要求指揮中心盡快許可境外生入境，並簡化境外生入境流程，讓境外生入境以「專案」進行的方式，制定出「常態化制度」。未料現場因沒申請集會遊行，與警爆發口角衝突，教育部仍派代表出面接受陳情。

境外生小組日前開始進行線上徵集，搜集200名境外生入境所遭遇的困境，並製作成登記證張貼在教育部門前。境外生小組成員阿草表示，目前無法入境的包含境外學位生新生，他們渴望來台擁有新生活，還有華語生、陸生，希望教育部跟指揮中心能看到他們的處境。

阿草也說，目前境外生抵台前至少有四道手續，包含駐外館處、學校、學生與教育部，若單方出問題，就會耽誤整個流程；另外，境外生入境除了14天居家檢疫，還要外加7天自主健康管理，且不得入校園，這項限制是指揮中心外的限制，呼籲教育部讓境外生能在合理配套下，在自主管理期間能入住宿舍。

阿草也說，教育部宣稱有安心就學方案，但教育部發函要實施遠距課程，卻只提到彈性教學，過去卻不斷有境外生向他們投訴，包含系所沒開線上教學，甚至有學校要求他們延後一學期再入學，呼籲教育部應提供補助，讓學校能做好遠距教學。

未料，境外生小組訴求到一半，現場警察突然高聲廣播，表示境外生小組未申請集會遊行，若不立即關閉麥克風，就要用「集會遊行法」舉牌，不斷要求在場學生「把麥克風放掉」。不過，教育部仍派代表出面接受陳情。

教育部高教司科長宋雯倩表示，為簡化程序，去年已設立線上申請系統，來台後的檢疫、快篩流程，則要遵照疫情中心判斷，部分境外生入住防疫旅館、集中檢疫所，教育部也努力跟疫情指揮中心爭取公費入住。

至於目前指揮中心已開放讓外籍教師入境，但境外生卻遲未開放。宋雯倩坦言，外師專案比境外生更早遞件，由於指揮中心內有多個組別，必須經由各組檢核後才由指揮官簽核，「我們也希望越快越好，通函的稿也準備好了」，目前就等指揮中心同意。 教育部高教司科長宋雯倩（右）表示，為簡化程序，去年已設立線上申請系統，來台後的檢疫、快篩流程，則要遵照疫情中心判斷。記者趙宥寧／攝影 境外生小組日前開始進行線上徵集，搜集200位境外生入境所遭遇的困境，並製作成登記證張貼於教育部門前。記者趙宥寧／攝影 境外生權益小組今早前往教育部提出三點訴求，要求指揮中心盡快許可境外生入境，並簡化境外生入境流程，讓境外生入境以「專案」進行的方式，制定出「常態化制度」。記者趙宥寧／攝影

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