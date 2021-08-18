升學選項加倍 技專甄選入學明年起開放填6個志願

四技二專甄選入學是技專校院主要招生管道，今年名額約占總額的55％，吸引超過5萬多名高職生報名。技專招生策略委員會近日開會決議，明年起考生從原本至多填3個志願，加倍提升為6個志願。高職教師樂見新制拓寬高職生升學路，私立科技大學主管則擔憂考生重榜多系，最後造成私校缺額。

全國教師工會總聯合會政策部副主任、彰化高商教師巫彰玫表示樂見新制上路，不過部分科技大學仍設有「一校只能填一系」的限制，希望各校進一步鬆綁，提高優秀高職生升學機會。

大安高工校長楊益強也支持新制，並說這讓高職生升學路更寬。不過每人多出3系可填，意味報名費倍增，或多或少加重弱勢生負擔。

私立科大主管則表示擔憂，如今填志願數增加，優秀考生可能重榜多系，只是「路過」報考私校卻不報到，增加缺額。技專招策會執行長簡良翰對此解釋，可填志願數雖倍增，但每系仍邀請欲招生人數3倍的申請者面試，篩選倍率未跟著改變，應不致造成缺額。舉例來說，某系擬收10人，將篩出30人進第二階段甄試。

曾有私立科大主管呼籲持續放寬技專校院考招制度，比如讓高中生也能直接參加四技二專甄選。但簡良翰說，此事茲事體大，恐衝擊高職生升學權益，招策會暫不考慮開放。

唯獨部分科大校系沒有對應的高職類科，如國內有多所科大設醫護科系，但高職無醫護科，技專招策會擬優先開放這類科系招收高中生，以免生源不足。

另有民眾呼籲減少招生採計科目，就像大學個人申請2019年起實施「五選四」新制，也就是大學學測共5科，規定一系至多參採4科，不能像以往一樣科科都採。

簡良翰指出，技專統測已分流成電機、餐旅等近20個學群，每個學群考科已對準科大所教的專業，不像學測考出對應不同學群的自然、社會。因此，技專招策會明年持續規定考生每一科都要報考，才能報名甄選入學，不會跟進個人申請新制。

立委高虹安等人日前主張，統測共5科，包括國文、英文、數學、專業科目一與二，彰顯技職特色的專業科目只占五分之二未過半，提議調整四技二專甄選入學「科科等值」的現況，要求各系必須加權採計專業科目一、二。

對此，簡良翰提到技專招策會確實討論過此事，但各學群主管意見不一，有人認為國、英、數才是所有科目的基礎，不加權也不代表不重視，目前暫未考慮調整。

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