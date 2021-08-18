教育部開放境外新聘教師來台 這4類優先入境

受新冠肺炎疫情影響，教育部目前不開放各國境外生入境，不過8月16日優先開放今年9月要教書的部分新聘教師來台，包括教育部玉山學者、科技部哥倫布和愛因斯坦學者、推動雙語國家相關計畫的教師與學者、經政府核可的外籍教師和研究人員，但不包括他們的家屬。

教育部表示，即日起開放各校造冊，並請學校和即將來台的教師、學者溝通，來台後優先入住集中檢疫所；若仍選擇入住防疫旅館，要為他們安排防疫車隊，並在入住14天上關懷系統填報。檢疫期滿14天，要與入住地的衛生所聯繫，安排到當地醫院進行PCR採檢，檢驗結果為陰性才能出關。出關後還要進行7天自主健康管理，期間不得前往校園或人潮眾多處。

教育部另也發函澄清醫護類實習生施打疫苗的爭議，高教司在函文中描述，諮商心理實習生若在醫院或心理治療所實習，屬第一類公費疫苗施打對象；若在校園實習，則比較一般教育實習生，不列第一類優先對象，但可比照一般民眾上網預約施打。

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