教師打無疫苗、買不到用餐隔板 全教總提4建議

實體開學倒數2周，各校教職員工正忙於校園消毒，但國內疫苗儲量不足，有教師還沒打到疫苗，開學前須進行快篩，全國教師工會總聯合會（全教總）認為，政府有義務提供教職員工公費快篩，並積極提高疫苗覆蓋率，地方政府也應儘快盤點校園防疫物資，並協助學校補足。

教育部則表示，已核定補助3億444萬5500元，補助高中以下學校（含幼兒園）購置防疫物資及用品，包含用餐隔板、快篩試劑、備用口罩及消毒用酒精等防疫物資。若學校採購用餐隔板、快篩試劑等有經費不足情形，教育部將視需求擴增補助經費，協助各校購置防疫物資。

教育部昨天表示，學校教職員工及工作人員，應符合完成疫苗第一劑接種且滿14日服務及入校條件；疫苗第一劑接種未滿14日或未接種者，首次進入校園服務前應提供3日內抗原快篩或PCR檢測陰性證明，之後每7日進行1次抗原快篩或PCR檢驗為原則。

全教總表示，如果要在開學前14日完成施打，昨天就是最後一天，但教師不是不願意施打，關鍵點是疫苗儲量不足，為落實校園與教育體系防疫，教育部作為全國最高教育行政機關，其實可以更友善。

全教總提出四項建議，請政府儘快確認各級學校（含大學）、公私立教育機構全體從業人員疫苗接種情況，並儘快確定相關人員第一劑、第二劑後續接種之時間地點；部分教育人員未完成施打，關鍵還是出在國家整體疫苗儲量不足，在此一情形下，政府有義務提供教職員工公費快篩。

另外，地方政府應儘快盤點校園防疫物資，並協助學校補足；12歲以上學生的疫苗接種事宜，也請政府盡快完成研議，並安排接種時間地點。

有關教師接種疫苗，教育部表示，第一波高中以下學校及幼兒園教職員，以及第二波學校非編制人員造冊人數總計為37萬3696人，截至8月16日為止，兩階段造冊名單中，已接種第一劑疫苗人數為32萬7991人，疫苗接種率達87.77%，後續將持續配合疫情指揮中心來完成。

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