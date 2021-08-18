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歐盟獎學金10人上榜 教育部補助1.2萬歐元留學

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部歐盟獎學金10人獲獎，將赴英國、法國、德國、荷蘭等國家攻讀碩士課程。本報資料照片
教育部歐盟獎學金10人獲獎，將赴英國、法國、德國、荷蘭等國家攻讀碩士課程。本報資料照片

教育部今天公布歐盟獎學金甄試獲獎名單，今年共錄取10名正取生及2名備取生，將赴英國、法國、德國、荷蘭等國家攻讀碩士課程，每年獎助定額1萬2000歐元，獎助年限一年。獲獎生攻讀領域橫跨觀光、教育、區域研究、性別、能源、防災、鄉村發展、海洋及公共衛生等。

教育部表示，歐盟獎學金是為鼓勵我國優秀學生積極參與歐盟「新伊拉斯莫斯計畫」（Erasmus+） 架構下的「新伊拉斯莫斯聯合碩士學位」（Erasmus+ Mundus Joint Master Degrees，簡稱EMJMD）學程，自2006年開辦至今，已選送133名受獎生赴歐盟攻讀碩、博士學位，對於促進台灣與歐盟國家各領域的交流，扮演重要的角色。

教育部說，歐盟新伊拉斯莫斯獎學金目的在增進歐洲地區學生交換，促進青年的社會參與及與夥伴國家間的合作與流動，同時也鼓勵全球青年申請。每年公告100多種課程，包括全球化、表演藝術、語言、經濟、工程數學等，提供學生選擇，每一課程為期一到兩年，每一學科至少有兩個歐盟國家的大學提供學習課程。

歐盟 教育部 青年

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