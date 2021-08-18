快訊

高端疫苗預約不到7成 指揮中心加開到20歲族群接種

獨／隔板漲價缺貨憂補助款不夠用 教育部3億經費這樣算

聽新聞
test
0:00 / 0:00

跑跳運動不分晴雨 竹市六校有全新風雨球場　

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
林智堅訪視建功國小風雨球場。圖／新竹市政府提供
林智堅訪視建功國小風雨球場。圖／新竹市政府提供

為讓學童不受天氣影響運動，新竹市府投入逾7千萬元改造轄內6校風雨球場，包括香山高中、建功國小、頂埔國小、光武國中、載熙國小、民富國小都已完工，預計9月啟用。市長林智堅訪視建功國小風雨球場，整體色調搭配校園主建築綠色，採用莫蘭迪藍綠色系，設計兩片交錯的屋頂，能同時兼顧阻擋雨水與引入陽光，球場一隅則打造溜滑梯串聯周圍校地，讓孩子在操場與球場間自然奔跑。

操刀建功國小風雨球場的楊紹凱建築師事務所、建築師白宗弘說，建功國小風雨球場同時扮演校園多元活動場地與運動賽場的角色，他將屋頂設計為兩片交錯、微微脫開，不只能完美阻絕雨水潑入，更打造出一道長型的透光天花板，引入更多適宜光線，也引進新竹風，在光線、空氣與動線串接上，體現建築美感。

建功國小校長劉芳遠說，透過這次風雨球場的規畫與改建，讓球場不怕風雨，學生再也不會因下雨無法運動而感到失望。

教育處代理處長沈靜濤指出，為讓6校風雨球場達到實用性與融入在地性，市府總計投入7564萬6000元，除讓孩童有舒適的運動空間活動外，更能藉由設計力導入公共建設，將風雨球場融入校園地景，成為學童喜愛的美感角落。

沈靜濤說，市府目前已投入近2億改善各校體育設施，包括舊社國小、新竹國小籃球場、培英國中操場、南隘國小的夜間照明、南寮國小跑道等，都陸續啟用。從關埔國小榮獲台灣建築賞到三民國小最美附設幼兒園，逐步讓校園的空間不再只是複製、貼上。

新竹市府投入逾7千萬元改造轄內6校風雨球場，包括香山高中、建功國小、頂埔國小、光武國中、載熙國小、民富國小都預計在9月啟用。圖／新竹市政府提供
新竹市府投入逾7千萬元改造轄內6校風雨球場，包括香山高中、建功國小、頂埔國小、光武國中、載熙國小、民富國小都預計在9月啟用。圖／新竹市政府提供
新竹市府投入逾7千萬元改造轄內6校風雨球場，包括香山高中、建功國小、頂埔國小、光武國中、載熙國小、民富國小都預計在9月啟用。圖／新竹市政府提供
新竹市府投入逾7千萬元改造轄內6校風雨球場，包括香山高中、建功國小、頂埔國小、光武國中、載熙國小、民富國小都預計在9月啟用。圖／新竹市政府提供

建築 新竹

延伸閱讀

空間小長輩多、老師打嘸疫苗 竹市63處關懷據點仍難開

竹市大坪頂納骨塔中元普度總量管制200人 祭祀限30分鐘

竹市市民活動中心、親子館今起重開放

海地強震房屋倒塌 竹市消防特搜隊待命支援國際救援

相關新聞

獨／隔板漲價缺貨憂補助款不夠用 教育部3億經費這樣算

全國學生即將在9月實體開學，教育部昨公布開學指引，要求學生用餐時要架設隔板，或在能保持社交距離的情況下開飯，卻有學校憂心...

跑跳運動不分晴雨 竹市六校有全新風雨球場　

為讓學童不受天氣影響運動，新竹市府投入逾7千萬元改造轄內6校風雨球場，包括香山高中、建功國小、頂埔國小、光武國中、載熙國...

提升偏鄉學童競爭力 虎尾科大、南開培訓科技英語師資

南投縣缺乏英語教學資源，英國BBC micro:bit教育基金會與雲林虎尾科大合作，成立科技教育英文師培基地，並邀請南開...

嘉市未接種疫苗教職員 開學後擬每周快篩1次

國中、小學校剩2周就要開學，也將以實體開學為主，教育部編經費供學校防疫物資，嘉義市政府教育處透露，約分配到300多萬，多...

憂教部防疫經費排擠到快篩費 全教產：應承諾全額補助

教育部昨公布中小學9月1日開學指引，學校教職員工若要進入校園，必須接種第一劑疫苗並滿14日，若未接種或接種後未滿14日，...

影／防隔板之亂！盧秀燕：台中高中職以下隔板學校採購

台中市長盧秀燕因應學生9月1日開學，今天前往僑泰高中視察防疫整備措施。對於快開學了，學生是否需要自備隔板一事？盧秀燕說，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。