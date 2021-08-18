跑跳運動不分晴雨 竹市六校有全新風雨球場　

為讓學童不受天氣影響運動，新竹市府投入逾7千萬元改造轄內6校風雨球場，包括香山高中、建功國小、頂埔國小、光武國中、載熙國小、民富國小都已完工，預計9月啟用。市長林智堅訪視建功國小風雨球場，整體色調搭配校園主建築綠色，採用莫蘭迪藍綠色系，設計兩片交錯的屋頂，能同時兼顧阻擋雨水與引入陽光，球場一隅則打造溜滑梯串聯周圍校地，讓孩子在操場與球場間自然奔跑。

操刀建功國小風雨球場的楊紹凱建築師事務所、建築師白宗弘說，建功國小風雨球場同時扮演校園多元活動場地與運動賽場的角色，他將屋頂設計為兩片交錯、微微脫開，不只能完美阻絕雨水潑入，更打造出一道長型的透光天花板，引入更多適宜光線，也引進新竹風，在光線、空氣與動線串接上，體現建築美感。

建功國小校長劉芳遠說，透過這次風雨球場的規畫與改建，讓球場不怕風雨，學生再也不會因下雨無法運動而感到失望。

教育處代理處長沈靜濤指出，為讓6校風雨球場達到實用性與融入在地性，市府總計投入7564萬6000元，除讓孩童有舒適的運動空間活動外，更能藉由設計力導入公共建設，將風雨球場融入校園地景，成為學童喜愛的美感角落。

沈靜濤說，市府目前已投入近2億改善各校體育設施，包括舊社國小、新竹國小籃球場、培英國中操場、南隘國小的夜間照明、南寮國小跑道等，都陸續啟用。從關埔國小榮獲台灣建築賞到三民國小最美附設幼兒園，逐步讓校園的空間不再只是複製、貼上。 新竹市府投入逾7千萬元改造轄內6校風雨球場，包括香山高中、建功國小、頂埔國小、光武國中、載熙國小、民富國小都預計在9月啟用。圖／新竹市政府提供 新竹市府投入逾7千萬元改造轄內6校風雨球場，包括香山高中、建功國小、頂埔國小、光武國中、載熙國小、民富國小都預計在9月啟用。圖／新竹市政府提供

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